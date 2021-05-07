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Darıca’ya Hayat Katan Altyapı Yatırımları Yapıyoruz

Başkan Büyükakın, Darıca Cami Mahallesi’nde yer alan Sakarya ve Karaaslan Caddelerinde yapılan yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Darıca'ya Hayat Katan Altyapı Yatırımları Yapıyoruz

07 Mayıs 2021 Cuma 13:07

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca ilçesine hayat katacak altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. İlçede 84 milyon lira yatırım bedeli ile yapımı süren altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Darıca’mıza hayat katacak altyapı ve üstyapı yatırımları yapıyoruz. ”dedi. İnceleme gezisine İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İSU Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık ile teknik uzman yöneticilerin yanı sıra ile AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay katıldı.

 

600 VE 500 MM ÇAPLARINDA BORULAR KULLANILDI

2020 yılında başlanılan ve 2021 yılında devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile depo inşaatı projesi İlçeye bağlı Cami, Nenehatun, Osmangazi, Pirireis ve Emek Mahallelerinde yapılıyor. Başkan Büyükakın, ilçeye bağlı Cami Mahallesi’nde yer alan Sakarya ve Karaaslan Caddelerinde yapılan yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Müdür Ali Sağlık, iki caddede 600 ve 500 mm çaplarında betonarme borunun kullanıldığı yağmur suyu hattı ile 300 mm çapında koruge borunun kullanıldığı kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

 

“PANDEMİ NEDENİYLE DE ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK”

Altyapı hatları ile altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların üstyapısı kapsamında asfalt serim, yama ve parke çalışmalarıyla Darıca’da hummalı bir çalışma var. Pandemi nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma ile birlikte çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin her karış toprağında hizmetlerimiz var. Darıca ilçemize yaptığımız çevre yatırımları, park, sosyal ve sportif tesisleri ile birlikte cazibe merkezi haline geldi. Artan nüfus ile birlikte eskiyen altyapı hatları yetersiz kaldığı için 2020 yılı başlarında altyapı çalışmalarımıza başladık. Geçen bir yılı aşkın sürede projenin önemli kısmını tamamladık. Pandemi nedeniyle de çalışmalarımızı hızlandırdık. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların üstyapılarını hemen yapıyoruz. Tamamlanacak olan altyapı ve üstyapı çalışmalarımız Darıca ilçemize hayat katacaktır.” dedi.

 

BIYIK, “İLÇEMİZİN ALTYAPI PROBLEMLERİ ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK”

“Bugüne kadar altyapısı yetersiz olan yerlerde çok büyük adımlar atıyoruz” diyerek bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “İlçelerimizin her anlamda gelişmesi ve kalkınması çok çalışıyoruz. Her ne kadar tamamlandığında altyapı projeleri görünmese de vatandaşımızın büyük takdirini topluyor. Altyapı yatırımlarını şehrimizin ihtiyaç duyulan her noktasında kesintisiz olarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. İSU Genel Müdürlüğü’nün ilçeye değer katacak altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Büyükşehir Belediyemiz ve İSU Genel Müdürlüğü’müz ile birlikte koordineli olarak çalışıyoruz.  Yapılacak çalışmalar ile birlikte uzun yıllar ilçemizin altyapı problemleri çözülmüş olacaktır” dedi.

 







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