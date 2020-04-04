Dilovası’nda pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı

Dilovası’nda koronavirüs önlemleri kapsamında Mahalle pazarlarının giriş-çıkışları Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde yapılıyor. Vatandaşlar, pazar girişlerine kurulan Dezenfektan Stantlarında ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar alanına alınıyor. Zabıta ekipleri de gün boyunca pazarda dolaşıp güvenliği sağlıyor.

PAZARLARA SIKI DENETİM

Yeni tip Koronovirüs salgınının Türkiye'de de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla pazar yerlerine yönelik İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge Dilovası Belediyesi ekiplerince tavizsiz uygulanıyor.

PAZARCI ESNAFINA ÜCRETSİZ MASKE VE ELDİVEN

Pazar alanlarında sosyal mesafenin sağlanmasını sağlayan zabıta ekipleri, pazarcı esnafına ücretsiz eldiven ve maske dağıtıyor.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alınan kararlar kapsamında, belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanları demir bariyer ile kapatarak pazarlara kontrolsüz giriş ve çıkışları da engelledi.

Önlemleri tüm pazarlarda uygulamaya başlayan ekipler, pazara giriş ve çıkışlar için ayrı koridorlar oluşturuyor.



