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Dilovası’nda şehitler unutulmadı!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ilçe protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Şehitliği ziyaret ederek dualar okudular.

Dilovası'nda şehitler unutulmadı!

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:55

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Dilovası’nda ki şehitlikte düzenlenen anma törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sait Arı, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yönetimi, daire müdürleri, muhtarlarlar, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

Yapılan anma töreninde Dilovası Müftüsü Recep Apaydın’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ilçe protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Başkan Şayir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde vatanı uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Vatanı ve bayrağı için canlarını ortaya koyan ve hainlere gereken cevabı veren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet, bizlere emaneti olan ailelerine ve yakınlarına da sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.


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