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Dilovası’ndaki Alt Yapı Çalışmasında Bin Metrelik Kısım Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki içme suyu kesintilerini önleyecek alt yapı çalışmasının bin metrelik kısmını tamamladı.

Dilovası'ndaki Alt Yapı Çalışmasında Bin Metrelik Kısım Tamamlandı

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:21

 

Şehir genelindeki birçok noktada üst yapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi alt yapı çalışmalarına da veriyor. Bir çok ilçede çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki önemli bir güzergahta içme suyu alt yapı çalışmasında bin metrelik kısmı tamamladı. Diliskelesi Mahallesi’nden Dilovası ilçesine uzanan Liman Caddesi’ndeki içme suyu hattı, demir borular kullanılarak yenileniyor.

 

BİN 400 METRELİK DEMİR BORU HATTI

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Liman Caddesi’ne yüksek basınçlara dayanıklı demir borular döşüyor. Çalışma kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu alt yapısı yenileniyor. Alt yapı hattının bin metrelik kısmını bitiren ekipler şuan Liman Caddesi ile 1009 no’lu sokak kesişiminde bulunan yeşil alanda imalat çalışmalarını sürdürüyor.

 

4 MAHALLEYİ BESLİYOR

Diliskelesi Mahallesi’nden başlayan içme suyu hattı, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallenin içme suyunu karşılıyor. Yapılan çalışma ile arıza oranının en aza inmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen alt yapı imalat çalışmasında 500 mm demir borular kullanılıyor.

 





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