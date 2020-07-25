Diriliş Gençlik Kampları yeni normalleşmeye uygun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş (1-Bayan, 2-Erkek) Gençlik Kampları Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine bir süredir hizmet veremiyordu. Gençlik kampları yeni normalleşmeyle beraber sosyal mesafe çerçevesinde misafirlerine eşsiz bir ortam sunmaya başladı. Özelikle yaz aylarında bunaltıcı yaz sıcaklarını unutturan kamplarda, hayatın bireyselleştirdiği yaşam kültüründen; katılımcı, paylaşımcı, birlik/beraberlik içinde bir ortamı misafirlerle paylaşıyor.

SAĞLIK PERSONELİ İLE BAŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek insanların sağlığı için hizmet eden sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Başkan Tahir Büyükakın’ın pandeminin ilk döneminde sosyal medya hesabında sağlık çalışanlarını Diriliş-1, Diriliş-2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarında ağırlayacaklarını duyurmuştu. Adeta Türkiye’nin kahramanları haline gelen sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesi’nin kamplarında pandemi sonrası ilk misafirler oldular.

DEZENFEKSYON, TAMİR VE TADİLATLAR YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için virüs salgının başından bu yana dezenfekte uygulamalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu anlamda Diriliş Gençlik Kampları da gerekli temizlik ve dezenfeskyon işlemlerinden geçti. Bununla beraber kamplarda tamir ve tadilat işleri de titizlikle tamamlandı.

SAĞLIKÇILAR STRES ATIYOR, ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Diriliş Gençlik kamplarında yaz aylarında birbirinde farklı etkinlikler yapılırken; sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlere de katkıda bulunuyor. Özelikle pandemi sürecinde büyük zorluklar çeken sağlık çalışanlarının stres atmaları için fırsat oluyor. Kamplarda futbol ve voleybol sahaları bulunurken parkurlar, pentatlon, paintball, masa tenisi, badminton, okçuluk, matrak, jenga, tabu, mangala ve mayın tarlası gibi birçok etkinlik yapılıyor.

BİNLERCE MİSAFİR AĞIRLANDI

Kılavuz Gençlik Modeli’nin önemli bir ayağını oluşturan ve kentin en zirve yerlerinden olan Samanlı Dağları’nın eteklerinde Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş 1 ve Diriliş 2 kampları Türkiye’de önemli bir örnek teşkil ediyor. Özellikle gençlerin ilgisini çeken Diriliş Gençlik Kampları, bugüne kadar binlerce misafiri ağırladı.























