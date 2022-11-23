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DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİMİ GEBZEDE TOPLANDI

GEBZE GAZETESİ VE DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİNİN GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDEKİ TOPLANTISINI CANLI YAYINLADIK

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİMİ GEBZEDE TOPLANDI

23 Kasım 2022 Çarşamba 21:25

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDE  GEBZE BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANDI 

 DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE  BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZIN KONUŞMASI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYOR
https://fb.watch/gZxe3nzzOc/?mibextid=qC1gEa

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ  YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZÜN  AÇILIŞ  KONUŞMASI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYORYOR 
https://fb.watch/gZxe3nzzOc/?mibextid=qC1gEa

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ  İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLERİN YER ALDIĞI  KONUŞMA CANLI YAYINLANIYOR 

https://fb.watch/gZxgKmsCxk/?mibextid=qC1gEa

GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDE 100 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN  DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN GENEL SEKRETERİ MEHMET DUMANIN KONUŞMASI CANLI YAYINLANDI

https://fb.watch/gZxuf69T2z/?mibextid=qC1gEa

    GEBZE DE TARİHİ ZİRVE  

UCLG – MEWA 2022 Yönetim Kurulu Toplantısı, ulusal ve uluslararası katılımcılarıyla 23-24 Kasım tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde Gebze Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. 

Demokratik yerel yönetimlerin dünyadaki sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA; uluslarası  önemli bir teşkilat  olan Dünya belediyeler  birliğinin dönem başkanlığı 2023 tarihinde Konya büyükşehir belediye  başkanlığına geçecek.

KOCAELİ TANITIM FİLMİ  YAYINLANIYOR 

https://fb.watch/gZxA6Ye1-_/?mibextid=qC1gEa

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDE TOPLANDI 

AN İTİBARI İLE  KÜRESEL DÜNYA DA GEBZE  BÖLGESİ BAŞLIKLI  ÇALIŞTAY DA MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ  PROF DR GÜLFETTİN ÇELİK İN KONUŞMASI  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYOR 
https://fb.watch/gZQeOS1RZb/?mibextid=qC1gEa

KÜRESEL DÜNYA DA GEBZE  BÖLGESİ BAŞLIKLI  ÇALIŞTAY DA  CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER KURULU GENEL İDARE KUTULU ÜYESİ VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM  ÜYESİ PROF DR TARKAN OKTAY IN KONUŞMASI  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYOR 


https://fb.watch/gZQmkE5GxZ/?mibextid=qC1gEa

KÜRESEL DÜNYA DA GEBZE  BÖLGESİ BAŞLIKLI  ÇALIŞTAY DA GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÖYÜKGÖZ ÜN KONUŞMASI  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYOR 
https://fb.watch/gZQt3qWSzJ/?mibextid=qC1gEa

DÜNYA BELEDİYELER  BİRLİĞİ  GENEL SEKRETERİ  MEHMET DUNAN İLE YAPTIĞIMIZ  BELGESEL SÖYLEŞİYİ SOSYAL MEDYA SAYFAMIZDAN YAYINLADIK
    CANLI YAYIN LİNGİ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=843386833522160&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKESİNDEN GELEN  BELEDİYE BAŞKANLARININ KATILACAĞI TOPLANTIYA GAZETECİ  VE BELGESELCİ OLARAK  GAZETEMİZ SAHİBİ  İSMAİL  KAHRAMANDA  KATILIP www.devrialem.tv olarak BELGESEL ÇEKİMİ YAPARAK  www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYIN YAPACAK

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ GEBZE BİLİŞİM VADİSİN TOPLANTISI 

Demokratik yerel yönetimlerin dünyadaki sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ve İklim Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM, ulusal ve uluslararası UCLG – MEWA üyesi 55 belediye ve belediye başkanının katılımıyla Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek.

 Kapalı oturum divan toplantılarının yanı sıra; açık oturumlar, paneller ve kültürel etkinliklerle 2 gün boyunca sürecek toplantıda; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, akıllı şehircilik ve küreselleşmede yerel yönetimlerin yeri konuları ele alınacak.

 KÜRESEL GELİŞMELER VE GEBZE

 Gebze Bilişim Vadisi Eren Bülbül Salonunda açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıya ev sahipliği yapacak Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK’in moderatörlüğünde gerçekleşecek Küresel Dünya Sisteminde Yerel Yönetimler oturumuna konuşmacı olarak katılacak.

 BÜYÜKGÖZ oturumda; iklim değişikliği, geri dönüşüm ve sıfır atık, akıllı şehir ve gelecek için şehir plancılığı gibi küresel gelişmelerin Gebze’de nasıl hayat bulduğunu dünyanın dört bir yanından gelen belediye başkanlarıyla paylaşacak.

 ANA TEMALAR: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AKILLI ŞEHİR

 UCLG – MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında ayrıca yüz yüze ve çevrim içi panel toplantıları gerçekleşecek. Panellerin ana temalarını küresel ölçekte gündem olan iklim değişikliği ve akıllı şehircilik oluşturuyor.

 Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi Paneli: Sürdürülebilir Mimari ve Akıllı Yaşam Alanları başlıklı çevrim içi ilk panel, Yenilem Proje Danışmanlık Şirketi Mimarı Dr. Mustafa Sinan GENİM moderatörlüğünde, Smart City Cluster Operasyon Müdürü Veronica Ramirez DEL VALLE’in katılımıyla yapılacak.

 Filistin Yerel Yönetimler Birliği İcra Direktörü Abdallah ANATI moderatörlüğünde, Çevre Komitesi Paneli: Akıllı Şehirlerin İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Rolü başlıklı çevrim içi panelde ana tema konuşmasını GEOSTUD İklim Değişikliği ve Döngüsel Ekonomi Başkanı Dr. Delia DIMITRU gerçekleştirecek.

 ULUSLARARASI YÖNETİCİLER GEBZE’DE

 Toplantıların, oturum ve panellerin yanı sıra kültürel ve sosyal gezilerle de misafirler Gebze’yi keşfedecekler. Mustafa Paşa Camii, Hünkâr Çayırı ve Gebze Teknik Üniversitesi gezilerinin ardından Gebze Bilişim Vadisi’nde teknik ziyaret gerçekleştirecek, ziyaretçiler yerli araba markamız TOGG ve Türkiye’deki diğer yeni teknolojik gelişmeleri yerinde gözlemleyecekler.

 UCLG – MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ulusal ve uluslararası katılımcılarla gerçekleşti 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet DUMAN, UCLG Genel Sekreteri Emilia SAİZ, El Halil Belediyesi ve UCLG-MEWA Başkanı Tayseer Abu SNEINEH, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, UCLG Başkan Yardımcısı ve UCLG Yönetim İçin Gelecek Paktı Elçisi Yücel YILMAZ, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG 2023-2024 Dönem Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmad AL SUBAIH, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR ve ulusal ve uluslararası UCLG – MEWA üyesi 55 belediye temsilcileri katılacak.

 UCLG – MEWA 35 YILDIR YEREL YÖNETİMLER İÇİN ÇALIŞIYOR

 UCLG – MEWA, 1987 yılından beri Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’nin bölge teşkilatlarından biri olarak İstanbul’daki merkezinden hizmet veriyor, bölge kentlerine ve yerel yönetimlere dair uyguladığı güçlü politikalarla ve hayata geçirdiği faaliyetlerle demokratik yerel yönetimlerin dünya ölçeğindeki sözcüsü olmaya devam ediyor.

 İnsan hakları, uluslararası dayanışma, şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma değerlerini merkeze alarak üyeler arasında birlik duygusu oluşturan ve iş birliğini teşvik eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG – MEWA, yerel yönetimlerin güçlenmesi ve daha müreffeh bir şehir yaşamına katkı sağlamak için çalışıyor.










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DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİKocaeliGebze
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