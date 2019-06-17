Ekipler kapı kapı dolaşıyor, her yer ilaçlanıyor

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, kış boyunca yaptığı çalışmalarına bahar ve yaz mevsimlerinde de devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek, düzenli olarak ilaçlanıyor.

HER YER İLAÇLANIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar olan kanal, kanalet, göl, gölet, dere, logar, foseptik gibi noktalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

21 EKİP 66 PERSONEL

Kocaeli genelinde ilaçlama çalışmaları 21 ekip 66 personelle yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale uygulanıyor. Nisan ayı itibari ile karasinek ve sivrisineğin üreme noktalarına uygulamalar yapılmaya başlanırken ve düzenli olarak takibi yapılarak gerektiği takdirde ilaçlama çalışmaları tekrarlanıyor.

ÜSTÜ AÇIK SU KOVALARINA DİKKAT

Bahçe sulamak amacı ile yoğun miktarda yağmur suyu barındıran kova ve bidonlar Kocaeli’de ciddi sivrisinek popülasyonu oluşturmakta. Vektörle mücadele ekipleri kentte en sıkıntılı sivrisinek üreme alanlarının başında gelen kova ve bidonlara karşı da ilaçlama çalışmaları yapıyor. 21 ekip, 12 ilçede kapı kapı dolaşarak bağ, bahçe ve evlerin etrafında bulunan kova, bidon, saksı altı, atık lastik gibi yerleri ilaçlıyor.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Ekipler su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi konusunda bilgilendiriyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önlenmesi, ev, bina, ahır ve ağılların atık ve kanalizasyon giderlerinin kapalı sisteme bağlanmasının sağlanması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.