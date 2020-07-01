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Emek Mahallesi’ne 10 bin ton asfalt

Emek Mahallesi’ne 10 bin ton asfalt

Emek Mahallesi'ne 10 bin ton asfalt

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:14

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Emek Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hizmetleri aciliyet ve öncelik sırasına göre yapan Çayırova Belediyesi üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Emek Mahallesi’nde tüm hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü, bir taraftan PMT sererken diğer taraftan da asfalt çalışması yapıyor. Bir süre önce gerçekleşen yaklaşık 3,5 milyon TL’llik ihale sonrası çalışmaların son sürat sürdüğü Emek Mahallesi’nde toplam uzunluğu 6 kilometre olan yolların 5 kilometresine asfalt, 1 kilometresine de parke taşı döşenecek. Asfalt öncesi 20 bin ton PMT’nin serileceği 35 sokakta 10 bin ton asfalt imalatı gerçekleştirecek belediye ekipleri, 10 sokağa da 15 bin metrekare parke taşı döşeyecek. Yaz sezonu boyunca üst yapı çalışmalarının devam edeceği Emek Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl 36 sokağa 12 bin top PMT ve 8 bin ton asfalt serilmişti.

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