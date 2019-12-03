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Engelliler Günü Etkinliği Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulunda Yapıldı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulunda yapıldı.

Engelliler Günü Etkinliği Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulunda Yapıldı

03 Aralık 2019 Salı 10:58

Program okul müdürü Fikret Tonyalı’nın günün anlam ve önemi ile ilgili konuşması ile başladı.3 Aralık 1992 Birleşmiş Milletler kararı ile engelli bireylerin farkındalığı için bu günün kabul edildiğini söyleyen okul müdürü Fikret Tonyalı; Asıl işin engelleri ortadan kaldırmak olduğunu, yürünebilir sokaklar, okunabilir okullar, oynanabilen parklar… Kısaca yaşanabilir şehirler için bugünün önemli olduğunu söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Ülke nüfusunun %10’unun engelli olması gerekirken ülkemizde bu oranın %12 olduğunun ama ilk önce yeme içmemizin helal ve sağlıklı, deterjan ve sabunlarımızın doğal, yağlarımızın zararsız olmasının doğum öncesinden başlayarak şart olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak; Bu çocukların çok özel olduğunu, gösterilerinde özel olacağını, TBMM’de bir komisyon kurulduğunu, tüm engellerin kayıt altına alınmasının tamamlanılacağını, tüm engellilere ulaşılacağını ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de bu doğrultuda çalışmalara başladığını söyledi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Yapılan çalışmalarla imkanlar ölçüsünde engelli bireylerimize ulaşılmaya çalışıldığını, Darıca ve Dilovası’nda yapılan okullarla Gebze’mizde okul sırası bekleyen öğrencimizin olmamasının sevindirici olduğunu fakat bunun yeterli olmadığını, yeni ve daha imkanlı okullara ihtiyacımızın olduğunu söyledi. Program okul öğretmen ve öğrencilerinin gösteri ve etkinlikleri ile devam etti. El emeği sergisinin açılıp, ziyaretinden sonra balon uçurularak etkinlik tamamlandı.

Programa; Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Nurdoğan Yılmaz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr.İlhan Kadıoğlu, Gebze Eğitim Bir Sen Başkanı Fazlı Yağmur, Gebze Belediyesi Müdürleri, okul müdürleri, veli ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.







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