Eryarsoy İstifa Etti!

Düzenlediği toplantıda İzmit Belediye Başkanlığını kaybetmenin sorumlusunun arandığını; teşkilatın başı olarak bu sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten Eryarsoy, “11 ilçede ve büyükşehir seçimlerindeki başarı hepimizin, İzmit Belediye Başkanlığı seçimindeki başarısızlık benimdir” dedi. Eryarsoy, partide görev yaptığı süre boyunca ne milletvekilliği, ne belediye başkanlığına ne de meclis üyeliğine aday olmadığını, hep teşkilat kademesinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Rekor Oylarla Tamamladık



İl başkanı olarak görev yaptığı süre içinde Kocaeli’de 2 seçimi teşkilatlarla birlikte yönettiğini belirten Eryarsoy şunları söyledi: “24 Haziran seçimlerini yüzde 58.9 gibi rekor bir oyla tamamladık. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde son dönemlerde yapılan en muhteşem mitinglerden birini yaptık. Büyükşehir ve 12 ilçede oylarımızı artırdık 11 ilçede ve büyükşehirde milletimizin teveccühü ile belediye başkanlıklarını kazandık. İzmit Belediye Meclisini çoğunlukla kazanmamıza rağmen maalesef belediye başkanlığını kazanamadık. Partinin kuruluşundan itibaren il başkanlığı yaptığım dönem de dahil olmak üzere kişisel çıkar, ikbal hesabı, hemşericilik, bölgecilik, adamcılık, ötekileştirme için değil, milletimize hizmet için gece gündüz inanarak çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Siyaset yaptığım süre boyunca hesabi değil hasbi olarak Kocaeli halkının takdirini kazanmaya azmettim. Şahsım adına başarılı bir dönemi geride bırakıyorum. Seçimlerde Kocaeli’mizi Marmara Bölgesi’nin en başarılı ili yapan teşkilatımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Tüm Kocaelili hemşerilerimden helallik istiyorum. Seçim döneminde beni hiç yalnız bırakmayan, çalışmalarda bana güç ve moral veren eşim Özlem hanım, oğullarıma ve seçim çalışmalarından eksik olmayan kızıma hem teşekkür ediyor hem de kendilerinden helallik istiyorum. Haklarını helal etsinler.”

İl Yöneticileriyle Vedalaştı

Eryarsoy basın açıklamasının ardından il yöneticileriyle vedalaştı. Bundan sonraki süreçte Kocaeli Koordinatörü Mustafa Köse ile birlikte 50 kişilik il yönetim kurulu üyeleri istişare yapacak. Belediye başkanları ve ilçe başkanlarına danışıldıktan sonra rapor Ankara'ya gidecek. Bu doğrultuda il teşkilatının istediği isim yeni il başkanı olacak.