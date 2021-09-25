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Eşini Darbederek Öldürdüğü Öne Sürülen Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşini darbederek öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Eşini Darbederek Öldürdüğü Öne Sürülen Şüpheli Yakalandı

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:14


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşini darbederek öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Derince'de yaşayan H.S. (23) ile eşi M.S arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.S, kafasına sert bir cisimle vurarak eşini darbetti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede, H.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

H.S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









AA
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