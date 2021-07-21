Eski damadı tarafından bıçaklanan Süleyman Olgun vefat etti!

Kocaelİ Gümüşhaneliler Dernekleri Fedarasyonu Başkanı Süleyman Olgun ’un (51), kızı Zeynep Olgun, geçimsizlik nedeniyle eşi İbrahim Gül’den 2 yıl önce ayrılması üzerine, babası Süleyman Olgun’un Gebze Barış Mahallesi, 1818 Sokak üzerindeki evine yerleşti. Yaklaşık olarak 2 ay önce resmi olarak boşanmaları gerçekleşen İbrahim Gül ve Zeynep Olgun’un 1 çocuğunun velayeti anneye verildi. Bugün sabah 08.00 sularında İbrahim Gül, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda çocuğunu bir kaç günlüğüne almak için 5 kişiden oluşan yakınlarıyla birlikte eski eşi Zeynep Olgun’un babası Süleyman Olgun ile ikamet ettiği Barış Mahallesi, 1818 Sokak üzerindeki binanın kapısına gelerek çocuğunu getirmelerini istedi. Eski eşinin annesi, çocuğu babası İbrahim Gül’e teslim etmek üzere aşağıya indirdi. Bu sırada çıkan tartışmanın ardından aşağıya inen Süleyman Olgun, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eski damadı İbrahim Gül tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Bayramlaşmak için evde bulunan diğer damat İlhan Çiçek ve diğer akrabalar da bağırışlar ve çığlıklar üzerine aşağıya inince çıkan kavga da baltalar sopalarla her iki taraf birbirine saldırdı. Meydana gelen olayda, İlhan Çiçek ve evde bulunan diğer akrabalardan Efendi Gürbüz, Nail Olgun ve Cihan Gürbüz çeşitli yerlerinden yaralandılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri Nail Olgun ve Cihan Gürbüz’ü Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, Kocaelİ Gümüşhaneliler Dernekleri Fedarasyonu Başkanı Süleyman Olgun ile diğer damat İlhan Çiçek ve Efendi Gürbüz’ü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada yapıaln tüm müdahalelere rağmen Süleyman Olgun hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı. Süleyman olgun cenazesi incelenmek üzere istanbul Adli tıp kurumu'na gönderildi.