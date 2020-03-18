Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk hayatını kaybetti
Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Giresun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Espiye Kaymakamımız Dede Musa Baştürk, 17 Mart Salı günü akşam saatlerinde aniden rahatsızlanması sonucu Espiye Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesine sevk edilen Kaymakam Baştürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.
Merhum Kaymakam Baştürk’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz. " ifadelerine yer verildi.
Dede Musa Baştürk, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanmıştı.
Gebze Gazetesi olarak, Merhum Kaymakam Baştürk’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine,çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk Kimdir?
Espiye kaymakamlığına 31 Ağustos 2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atandı. 02 Aralık 1977 tarihinde Bayburt’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bayburt’ta tamamladıktan sonra 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
28 Şubat 2005 tarihinde Kırşehir kaymakam adayı olarak başladığı görevi müddetince sırasıyla Burdur İli- Çeltikçi, Giresun İli-Dereli ve Çankırı İli- Eldivan İlçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinin ardından bir yıl süreyle yabancı dil eğitimi; Birleşik Krallığın siyasi, hukuki ve idari yapısı hakkında incelemelerde bulunmak amaçları ile İngiltere’de Sheffield Üniversitesi /Yönetim Okulu (Management School)’nda öğrenim gördü. İçişleri Bakanlığı’nca mülki idare amirlerinin yetiştirilmeleri amacıyla düzenlenen kaymakamlık kursunu 28.03.2008 tarihinde başarıyla tamamlayarak kura ile Ordu İli Kabadüz İlçesine atanan BAŞTÜRK, 02.04.2008-06.08.2010 tarihleri arasında Ordu/Kabadüz kaymakamlığı; 16.08.2010 – 31.08.2012 tarihleri arasında Erzurum/Uzundere kaymakamlığı, 15.09.2012 tarihinde Çanakkale İli Yenice İlçesi Kaymakamlığı, 2014-2015 yılı Adıyaman- Kahta kaymakamlığı, Erzincan Vali yardımcısı iken Espiye Kaymakamlığı görevine 2018 yılı Ağustos ayında atandı.