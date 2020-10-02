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Evlerden Hırsızlıkla İlgili 8 Tutuklama

Kocaeli'nin Gölcük, Gebze ve Kandıra ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'deki iki evden 24 Eylül'de hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evlerden Hırsızlıkla İlgili 8 Tutuklama

02 Ekim 2020 Cuma 16:41

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler N.F, G.İ. ve S.F'yi Bursa'da yakaladı.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Gebze'deki hırsızlık

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'deki 7 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, Gebze ve İstanbul'da düzenlediği operasyonla şüpheliler D.G, Ş.G. ve U.T'yi yakaladı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen eşyalara el koyuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden Ş.G. tutuklandı, U.T. 90 gün ev hapsi cezası aldı, D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çoğunluğu hırsızlık olduğu belirtilen D.G'nin 13, Ş.G'nin 9, U.T'nin ise 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Öte yandan el konulan eşyalar, gerekli işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

- Kandıra'da evden hırsızlık

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kandıra'da yaşanan evden hırsızlık olaylarına ilişkin dün gözaltına alınan C.O, S.O, R.O, S.O ve A.O'nun işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O, R.O, S.O, ve A.O. tutuklandı, S.O. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin yaptığı çalışmalarda 30 Eylül'de 4 kişiyi gözaltına almış, daha sonra da 1 kişiyi yakalamıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen av tüfeği, televizyon, tablet, cep telefonu, bilezik, altın yüzük, kuru sıkı tabanca ile 126 fişek ve 420 avro ele geçirilmişti.






AA
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