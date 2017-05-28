Geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanından Türkiye burslarıyla gelip Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerle Çayırova Belediyesi Bilgievlerinin İngilizce Kulübü öğrencilerini Çayırova’da bir araya getirmişti. Şimdi de Çayırova’daki Lise üçüncü sınıf öğrencilerini Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ile buluşturuyor. 27 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 11.00’de Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansın konusu “Fatih Sultan Mehmet ve İnovasyon” olacak. İstanbul’un fethinin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet’i farklı yönleriyle yeniden keşfetmemizi sağlayacak konferans görsel sunumlar eşliğinde gerçekleşecek. Belediye, Üniversite bütünleşmesinin ve işbirliğinin en güzel örneklerinin sunulduğunu vurgulayan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, projeyi Yaz Okulları kapsamında Bilim Kampı ile ileri bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.