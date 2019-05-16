Ferrero Fındıkta Farklılık Yaratmaya Çalışıyor

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın; “İyi tarım kadar sosyal uygulamalar da önemli. Gençlere tarımda ve fındıkta geleceğin olduğunu göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Değerli Tarım Uygulamaları ile Türk fındığında verim ve kaliteyi arttırmaya çalışan Ferrero Fındık’ın bilinçli tarım ve bilgili üretici oluşturma çabaları sürüyor.



Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, Türkiye’nin en büyük fındık üreticisi olduğuna dikkat çekerek, “Ferrero kendini fındık üzerine konumlalandırarak çalışıyor” dedi.



Ferrero Fındık tarafından Samsun’da basın mensuplarına yönelik iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, TSYD Samsun Şube Başkanı Avni Demir ve basın mensupları katıldılar.



İftardan önce konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Akın, yaklaşık 5 yıldır verim ve kaliteyi arttırmak için iyi tarım uygulamaları yaptıklarını hatırlatarak, “Aynı zamanda fındık üreticisine yönelik sosyal çalışmalar da yapıyoruz. İyi tarım kadar bu çalışmalar da önemli. Ferrero’nun ürünlerini farklılaştıran da fındıktır. Bu da Türk fındığıdır. Biz burada fındık sektörünü desteklemek için de varız. Bu çalışmalarla sektörde katma değer yarattığımız için bundan keyif alıyoruz” dedi.



Değerli Tarım uygulamaları kapsamında 120 kişilik bir ekiple şimdiye kadar 35 bin çiftçiye ulaştıklarını, model bahçeler kurduklarını belirten Bamsı Akın şunları söyledi:



“Ziraat mühendislerimizle, sosyal uzmanlarımız birlikte çalışıyorlar. Bizim için her iki si de çok önemli. Fındığın geleceğine yönelik olarak TOÇEV ile ‘Bugün benim, gelecek benim” projesini de başlattık. Yaklaşık 4 bin gence ulaştık. Buradaki amacımız tarımda ve fındıkta geleceğin olduğunu göstermektir.”



-Samsun verim artışı, Türkiye’nin ortalamasının 3 katı…



Fındık alanları ve bu alanlardaki üretimin Samsun da son yıllarda büyük bir gelişme gösterdiğine dikkat çeken Ferrero Fındık Genel Müdürü Akın; “Geçtiğimiz yıl Değerli Tarım ofisimizi Samsun’da da açtık. 9 ziraat mühendisi ve 3 sosyal çalışma uzmanından oluşan bir ekip kurduk. 10 model bahçemiz var. Samsun, Türkiye’nin en bilinçli çiftçi profiline sahip illerden birisi. Burada tarım genellikle profesyonel bir anlayışla yapılıyor. Kısa sürede aldığımız verimli geriş dönüşlerden çok memnunuz. Model bahçelerdeki uygulamalarımızla daha şimdiden Türkiye ortalamasının 3 katına ulaşmış bulunuyoruz” diye konuştu.