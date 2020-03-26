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Gazetemizin 36 Yıllık Başarı Hikayesi

Gazetemizin 36 Yıllık Başarı Hikayesi

Gazetemizin 36 Yıllık Başarı Hikayesi

26 Mart 2020 Perşembe 20:32


Gazetemizin kuruluşunu buruk kutluyoruz
İnsanlık görünmez sinsi bir düşmanla savaşıyor 
krona virüsü felaketi dünyayı tehdit ediyor
Devlet ve milletimiz seferberlik ilan etti
Vatandaş olarak evde kalalım sağlıklı kalalım
Duamız bu felaket en kısa  zamanda sona erer
Evdede olsak bu felaketle ilgili yazılar yazıyor 
Günlükler tutup günü güne belgesel çekiyoruz
Gazetecilik görevimizi zorda olsa yapıyoruz
Gazetecilik zamanla yarışmak 
Geleceğe belge ve Bilgi bırakmak 
Tarihe canlı şahitlik yapmaktır

  36 Yılın Ardın dan
Yıllar nasıl da gelip geçmiş
Dile kolay  gazetemizin kuruluşunun  üzerinden 36 yıl geçmiş gazetemizin ilk yayınlandığı Günler Gebze de  otomatik dizgi ve baskı yapacak matbaa tesisin olmadığı dönem
Rahmetli hayrı Macar tarafından 1975 yılında kurulmuş  Benim de Gebze de ilk gazeteci ve yazar olarak ilk göz ağrım olan Uyanış Gazetesi el ile diziliyor küçük boy basıldığı yıllar
Değişik zamanlarda gazete yayınlama denemelerimiz çeşitli nedenlerle başarısız olsada hiç yılmadım ve yorulmadım kararlı ve Azmi’mden hiç bir şey kaybetmedim  gazete yayınlamakta kararlıydım
Tarihler 25 Mart 1985  bundan tam 36 yıl önce Gebze gazetesini kurmaya karar verip yola çıktık Gebze de büyük boy gazete basacak Matba olmadığı İçin İzmit de Hürsöz Gazetesi matbaasın da  rahmetli Selahattin Telserin de manevi desteği ile ilk gazetemizi yayınlamaya başladığımız yıllar da 25 yaşında genç bir gazete patronu  olarak o günlerde yaşadığım mutluluk ve heyecanı hiç unutamıyorum 

36 Yaşındayız 
Kuruluş Yıldönümleri önemli… 25 Mart 1985 yılın da kurduğumuz   Gebze Bölgesi’nde yayın Gebze Gazetesi’nin 36 Kuruluş Yıl dönümünü kutluyoruz. Gebze’de gazete basacak bir matbaanın olmadığı bir dönemde, zor şartlar altında kurduğumuz Gebze Gazetemiz, 36 Yıl Dönümü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor. Kocaeli basın tarihinde Gebze Gazetesi’nin ayrı bir önemi var. Adeta evladım gibi gördüğüm Gebze Gazetesi, bugün kardeşim Yunus Kahraman’ın yönetimin de çalışma arkadaşlarımızla yoluna devam ederken, bizlerde köşe yazılarımızla Gebze bölgesine katkı sunmaya devam ediyoruz.
  Gazetecilik de şahsım, 44 yılı geride bırakmanın Gururunu yaşarken, haber ve yazılarıyla Gebze’ye yön veren bir Gazete’nin Kuruculuğunu üstlenmenin de onurunu yaşıyorum.  Gebze’de ilk gazete 1954 yılında Gebze’nin sesi adı ile çıktı. 1965’lerde Körfez Gazetesi daha sonra Gebze Postası ve Uyanış adı ile gazeteler yayınlandı. 25 Mart 1985 yılında yayınlanmaya başlayan Gebze Gazetesi bugün 36. yılına giriyor.
   Yerel gazeteciliğin yanında Devri Alem belgesel programı ile uluslararası alanda  araştırmacı gazetecilik ve belgesel yönetmenliği yapıyoruz. Gazetemizin  arşivlerinin de yer aldığı Gazetemizin bir kültür hizmeti armağanı olarak kurduğumuz İlim Kültür Tarih Araştırmaları  Merkezi kütüphanesinde binlerce kitap fotoğraf ve video kültür tarihi araştırmacılarının bilgisine sunmuş durumdayız. Geçtiğimiz yıl gazetemiz, Gebze’ye çok önemli iki eser kazandırmanın haklı gururunu yaşadı. 2016 yılında Kocaeli’de bir ilki gerçekleştirerek, 32. Kuruluş Yıl Dönümü Şehit Aileleriyle beraber kutlayan gazetemiz, geçtiğimiz yılda Beylikdağı’nda Afrin Zeytin Dalı operasyonuna atıf da bulunarak Şehitler Zeytinliği oluşturmuş ve binlerce kişinin katılımıyla kurul yıl dönümünü kutlamıştı. Biz de Devri Alem& Belgesel Yayıncılık ekibi olarak kültür ve medeniyetimize İKTAV Kütüphanesini kazandırmıştık. Bugün Devri Alem, Belgesel Yayıncılık, AGRT gibi kuruluşlarımız, İKTAV merkeziyle beraber kültür ve medeniyetimize eserler kazandırmaya devam ediyoruz.
   Zaman hızla geçiyor. Gazetecilik hayatı ve Gebze Gazetesi hayatımın en önemli dönüm noktası değim yerindeyse Gebze Gazetesi ile gençliğim geçti ve orta yaş sınıfımı sürdürüyorum.
  Gebze Gazetesi hayatımızın bir parçası oldu ve olmaya da devam ediyor. Neler gördük neler yaşadık. 36 sene önce bu köşede yazdığım ilkyazı ve gazetemizi ilk nüshası gazetemiz idarehanesinin başköşesini süslüyor. Gazetemiz arşivi âdete Gebze’nin yaşayan tarihi.
Gebze Gazetesi ile sadece yerel gazetecilik değil, ulusal ve uluslararası gazetecilik yaptık. Gazetecilikle yetinmeyerek televizyon belgeselciliğine el atıp, Türkiye’nin 81 vilayeti ve dünyada 80 e yakın ülkeyi gezerek, belgeseller çekip araştırmalar yaparak gelecek kuşaklara aktardım. Devr-i Alem programları Gebze Gazetesi’nin bir kültür hizmeti.
GAZETEMİZ 36 YAŞINA GİRERKEN
Yaş günleri gösterişli, eğlenceli bir şekilde kutlanır. Gerek insan, gerekse de kuruluşların yaş günleri farklı kutlanmalı, geçen zamanın değerlendirilmesi başarılı olup olmadığı ve gelecek yılın nasıl başarılı olabileceği üzerinde fikirler üretilmeli. Biz de yaş günlerinin eğlenceli şekilde kutlanması zamana önem vermediğimizi gösteriyor.
Zaman en değerli ve en önemli varlık. İnsan zamanı çok iyi değerlendirmeli. Bir dakikasını bile boş harcamamalıyız zamanın. Hiçbir milletin kültüründe zamanı öldürme deyimi yoktur, ancak bizim kültürümüzde zamanı öldürme deyimi vardır. Kahvehaneler zaman öldürülen yerlerin başında gelmekte. Oysaki zamanı verimli kullanmak gerekir.
36 yıl göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçti. Bu gazete ile büyüdük bu gazete ile Gebze’yi yaşayıp bugünlere geldik. 36 Yıl içinde her gün bir birinden önemli haber ve yazılarla tarihe not düştük ve zamana noterlik görevini yaptık. Sadece Gebze’de değil, Gebze Gazetesi ile birlikte Türkiye ve Dünyayı da gezip Osmanlı coğrafyası, Türk Dünyası ve İslam Medeniyet coğrafyası ile ilgili araştırma yazıları yazdık, belgesel TV programları çekerek kültürümüze hizmet yaptık. Gebze gazetesi ile büyüdük, Gebze gazetesi ile yaşadık.
YAYIN İLKELERİMİZ
36 Yıl önce 25 Mart 1985 tarihinde bu gazete yayın hayatına başladığında  ‘NEDEN GEBZE GAZETESİ?’ başlıklı yazımda gazetemizin yayın ilkesini yazdık.  Gazetemiz hiç bir zaman kasıtlı olarak insanların kişilik haklarına, insanlarını onurlarına ve makamlarına saldırmayacağının altını çizmiştik. Bugüne kadar bu ilkemize hep sadık kaldık. Bugün Gazetemiz Gebze her gün binlerce kişi tarafından satın alınıp okunuyorsa Gazetemizin yayın ilkelerinden taviz vermeden okurlarının güvenine sahip olmasındandır. Gazetemiz sürekli kendisi ile yarış ederek 36 yıldır başarıdan başarıya koştu.   Yine aynı şekilde birçok ödüle de sahip olduk.
İKTAV ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNDE
 44 yıllık gazetecilik hayatımda yazdığım tüm haber ve yazıları içeren Otuz  Altı yıllık gazete arşivimizin tüm sayılarını tek tek ciltleyerek adeta Gebze’nin 36 yıllık geçmişinin bilgi ve belgelerini arşivlemiş olduk. Kendimi bildiğim 50 yıl içerisinde satın aldığım kitaplar bilgi ve belge dokümanları tek tek tasnif ederek binlerce kitap ve dokümanın yer aldığı büyük bir kütüphane oluşturduk.
 Kütüphanemizde yer alan ve kitap ve belgelerin tek tek tasnifini yaparak kütüphanemizde araştırmacıların bilgisine sundu. Kütüphanemizde sadece gazete, kitap arşivi değil Türkiye’nin birçok İli dünyanın 80’ e yakın ülkesi ile ilgili çektiğimiz belgesel görüntüler topladığımız belge ve bilgiler ile video ve fotoğrafları arşivleyerek önemli kültür çalışmasına öncülük etmeye çalıştık.
Belgesel Yayıncılık Devri Alem Belgesel TV Programı ve Gebze Gazetesi bünyesinde faaliyet gösteren İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanesi, Kocaeli ve ilçeleri ile ilgili yayınlanan birçok kitap ve dokümanı toplayarak arşivledi. Kocaeli’nin adeta kültür hafızası olan kitap ve dokümanlar İKTAV kütüphanesinde araştırmacıların istifadesine sunuldu.
Kocaeli ve başta Gebze olmak üzere bütün ilçelerle ilgili 36 yıldır araştırma ve çalışma yaparak topladığımız kitaplar ve dokümanlar Kocaeli’nin kültür hayatında da büyük bir boşluğu doldurdu. İKTAV kütüphanesinde 81  il ile ilgili kitap ve doküman yer alıyor.
NİCE MUTLU YILLARA GEBZE GAZETESİ
Gazetemizin daha nice 36 yıllara girmesini diliyor ve bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen okurlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Her yıl düzenlediği Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleriyle adından söz ettiren Gazetemizin İmtiyaz sahipliğini üstlenen başta kardeşim Yunus Kahraman’ın şahsında, tüm ekibini kutluyor ve  kuruluştan bugüne emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum



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