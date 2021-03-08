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Gebze Balçık ve Tavşanlı’da önemli altyapı yatırımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesine bağlı Balçık ve Tavşanlı Mahallelerinde önemli altyapı çalışmalarına başlayacak

Gebze Balçık ve Tavşanlı'da önemli altyapı yatırımı

08 Mart 2021 Pazartesi 10:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesine bağlı Balçık ve Tavşanlı Mahallelerinde atık su terfi merkezleri ile kanalizasyon ve içme suyu hattı ve dere ıslahı gerçekleştirecek. İhalesi yapılan ve sözleşme aşamasında olan proje kapsamında imalat çalışmaları, 9 ay sürecek.

 

ALTYAPIDA SIFIR PROBLEM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesine kesintisiz içme suyu ve altyapıda sıfır problem ile hizmet verilmesine büyük önem veriyor. Bundan dolayı İSU Genel Müdürlüğü, ilçede yapılacak altyapı çalışmaları için hazırladığı projelerin ihalelerini bir bir gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesine bağlı Balçık ve Tavşanlı bölgelerinin altyapı problemlerini gidermek için hazırlanan “Gebze İlçesi Balçık ve Tavşanlı Mahalleleri Atık su Terfi Merkezleri, Kanalizasyon ve İçmes uyu Hatları ile Dere Islahı İnşaatı” projesinin ihalesi, gerçekleştirildi.

 

HAT VE TERFİ MERKEZLERİ YAPILACAK

Komisyon çalışmaları tamamlanan ve sözleşme aşamasında olan ihalenin onayı ile birlikte çalışmalara başlanılacak. Çalışmalar kapsamında, Balçık ve Tavşanlı’da 2 adet atık su terfi merkezinin inşaat, mekanik ve elektrik işleri yapımı, 5 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı, bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı ile 2 bin 700 metre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirilecek. Projenin imalat çalışmaları, 9 ay sürecek.

 

BAŞKAN,”GEBZE İLÇEMİZE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Yapılacak çalışmanın Gebze ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kesintisiz içme suyu ve altyapıda sıfır problem ilkesi ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gebze ilçemize büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda altyapı yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu ihale ile birlikte Gebze ilçemize bağlı Balçık ve Tavşanlı mahallelerinin altyapı problemleri önemli oranda çözülecektir” dedi.









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