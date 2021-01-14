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Gebze Barınma Merkezi’nde Virüs Salgınına Karşı Eğitim

Gebze Mevlana Mahallesinde bulunan, Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir edilen vatandaşlara, “Covid-19 Tanımı, Belirti ve Korunma Yolları” konularında eğitim verildi.

Gebze Barınma Merkezi'nde Virüs Salgınına Karşı Eğitim

14 Ocak 2021 Perşembe 16:10

Koronavirüs salgını dönemi boyunca virüs ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı ve bulaş seviyesini düşürmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Mevlana Mahallesi’nde bulunan, Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir edilen vatandaşlara, “Covid-19 Tanımı, Belirti ve Korunma Yolları” konularında eğitim verildi.

 

MASKE VE HİJYENE DİKKAT

Barınma Merkezinde yapılan eğitimde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Gerçekleştirilen eğitim sunumunda, Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşlara ortak kullanımlarında maske ve hijyene dikkat etmeleri, yatakhaneleri sık sık havalandırmaları, yemekhanede sosyal mesafe kurallarına uymaları gibi birçok hatırlatma yapıldı.

 

UYGULAMALI SOLUNUM EGZERSİZİ

Koronavirüs’ten korunma yollarının görsel sunumlar ile anlatıldığı eğitimde, katılımcılara akciğer fonksiyonunu arttırmak için solunum egzersizlerinin önemi anlatıldı ve egzersizlerin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara gösterilen uygulamaları her gün yapmaları tavsiye edildi. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlü tutmak için düzenli beslenme, bol sıvı tüketimi ve uyku tavsiyesinde bulunuldu.

 





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