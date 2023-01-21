GEBZE DE 91 BİN ÖĞRENCİNİN KARNE SEVİNCİNE GAZETEMİZ ORTAK OLDU
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
An itibari ile Gebze Kroman Çelik ilk öğretim OKUKUNDA karne töreni gösteri ve konuşmalarını takip ediyorum okulu müdürü Kıymet Gültekin milli eğitim müdürü Şener Doğan ve belediye başkanvekili Selamet Güner in Karne dağıtım törenin de yaptıkları konuşmalar İle öğrencilerin bir birinden güzel ve önemli gösterileri www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de canlı yayınlandı canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyoruz
GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN LİNKLERİ
https://fb.watch/i9-T2MiylU/?mibextid=qC1gEa
https://fb.watch/i9-GtjZRDD/?mibextid=qC1gEa
ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ
https://fb.watch/ia8UWZqwXQ/?mibextid=qC1gEa
https://fb.watch/ia8-47l2ZK/?mibextid=qC1gEa