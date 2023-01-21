GEBZE DE 91 BİN ÖĞRENCİNİN KARNE SEVİNCİNE GAZETEMİZ ORTAK OLDU

Torunlarım Asım Eymen ve İsmai Arvas ın karne sevincine ortak oldum Gebze milli eğitim müdürlüğünün Kroman Çelik ilk öğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılıp torunlarımla çocukluk yıllarımı yaşadım Protokol konuşmalarını

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ve

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olarak canlı yayınladım





An itibari ile Gebze Kroman Çelik ilk öğretim OKUKUNDA karne töreni gösteri ve konuşmalarını takip ediyorum okulu müdürü Kıymet Gültekin milli eğitim müdürü Şener Doğan ve belediye başkanvekili Selamet Güner in Karne dağıtım törenin de yaptıkları konuşmalar İle öğrencilerin bir birinden güzel ve önemli gösterileri

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

de canlı yayınlandı canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyoruz



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