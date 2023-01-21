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GEBZE DE 91 BİN ÖĞRENCİNİN KARNE SEVİNCİNE GAZETEMİZ ORTAK OLDU

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

GEBZE DE 91 BİN ÖĞRENCİNİN KARNE SEVİNCİNE GAZETEMİZ ORTAK OLDU

21 Ocak 2023 Cumartesi 09:00

Torunlarım Asım Eymen ve İsmai Arvas ın karne sevincine ortak oldum Gebze milli eğitim müdürlüğünün Kroman Çelik ilk öğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılıp torunlarımla çocukluk yıllarımı yaşadım Protokol konuşmalarını  www.gebzegazetesi.com  ve www.devrialem.tv olarak canlı yayınladım 


An itibari ile Gebze Kroman Çelik ilk öğretim OKUKUNDA karne töreni gösteri ve konuşmalarını takip ediyorum okulu müdürü Kıymet Gültekin milli eğitim müdürü Şener Doğan ve belediye başkanvekili Selamet Güner in Karne dağıtım törenin de yaptıkları konuşmalar İle öğrencilerin bir birinden güzel ve önemli gösterileri www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de canlı yayınlandı canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyoruz 

GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN LİNKLERİ 

https://fb.watch/i9-T2MiylU/?mibextid=qC1gEa

https://fb.watch/i9-GtjZRDD/?mibextid=qC1gEa

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ 
https://fb.watch/ia8UWZqwXQ/?mibextid=qC1gEa

https://fb.watch/ia8-47l2ZK/?mibextid=qC1gEa
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