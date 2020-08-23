Gebze Millet Bahçesi için gün sayılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği istişare ve görüşmelerde Kocaeli’ye Millet Bahçelerinin yapılmasını müjdelemişti. Yaklaşık 2 buçuk milyon metrekare yeşil alanın Kocaeli’ye kazandırılacağı Millet Bahçelerinin ilki Darıca sahiline Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki aylarda yapılmıştı. Başkan Büyükakın’ın sözünü verdiği millet bahçelerinin ikisinin daha yapılması için ilk adımlar atıldı.

İHALELER YAPILDI

Önceki günlerde yapılan ihalelerde Gölcük ve Derince’ye Millet Bahçeleri için ilk adımlar atıldı. Kocaeli’deki vatandaşların nefes alacağı, aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği ve her ihtiyacın düşünüldüğü Millet Bahçeleri ihalelerinin ilki Derince ilçesi için gerçekleştirildi. TOKİ’nin üstlendiği ihale ile Derince ilçesinde yer alan eski stadyumun bulunduğu alana Millet Bahçesi yapılacak.

DERİNCE MİLLET BAHÇESİ

Derince’ye yapılacak olan Millet Bahçesi yaklaşık 72 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek. Millet bahçesinde, Millet kıraathanesi, ahşap oturma platformu, çocuk oyun alanı, şifalı bitkiler bahçesi, biyolojik gölet, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, etkinlik çayırı, millet çayırı, çok amaçlı spor alanı, koku bahçesi ve korular bulunacak.

GÖLCÜK MİLLET BAHÇESİ

Bir diğer Millet Bahçesi ihalesi ise Gölcük ilçesi için yapıldı. Gölcük Millet Bahçesi bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri’nin altında, Koray Aydın Parkı’nın hemen üstünde, Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alacak. Millet Bahçesi yaklaşık 56 bin metre alana sahip olacak.

HERŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Gölcük Millet Bahçesi’nde Millet Kıraathanesi, çınar meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, millet çayırı / afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan yer alacak. Millet Kıraathanesi 560 metre kare kapalı alana sahip olacak ve bünyesinde kafetarya, kütüphane ve benzeri sosyal ihtiyaç alanları yer alacak.





