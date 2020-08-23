banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Millet Bahçesi için gün sayılıyor

Millet Bahçeleri için ilk hamleler atılmaya başladı. İlk olarak Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Millet Bahçesi’nin Kocaeli’ye kazandırılmasının ardından Gölcük ve Derince’ye de Millet Bahçeleri yapılacak.Başiskele, Kartepe, Dilovası, Gebze, İzmit Fuar Alanı, Körfez gibi birçok ilçeye yapılacak Millet Bahçeleri için de gün sayılıyor.

Gebze Millet Bahçesi için gün sayılıyor

23 Ağustos 2020 Pazar 09:03

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği istişare ve görüşmelerde Kocaeli’ye Millet Bahçelerinin yapılmasını müjdelemişti. Yaklaşık 2 buçuk milyon metrekare yeşil alanın Kocaeli’ye kazandırılacağı Millet Bahçelerinin ilki Darıca sahiline Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki aylarda yapılmıştı.  Başkan Büyükakın’ın sözünü verdiği millet bahçelerinin ikisinin daha yapılması için ilk adımlar atıldı.

 

İHALELER YAPILDI

Önceki günlerde yapılan ihalelerde Gölcük ve Derince’ye Millet Bahçeleri için ilk adımlar atıldı. Kocaeli’deki vatandaşların nefes alacağı, aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği ve her ihtiyacın düşünüldüğü Millet Bahçeleri ihalelerinin ilki Derince ilçesi için gerçekleştirildi. TOKİ’nin üstlendiği ihale ile Derince ilçesinde yer alan eski stadyumun bulunduğu alana Millet Bahçesi yapılacak.

 

DERİNCE MİLLET BAHÇESİ

Derince’ye yapılacak olan Millet Bahçesi yaklaşık 72 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek. Millet bahçesinde, Millet kıraathanesi, ahşap oturma platformu, çocuk oyun alanı, şifalı bitkiler bahçesi, biyolojik gölet, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, etkinlik çayırı, millet çayırı, çok amaçlı spor alanı, koku bahçesi ve korular bulunacak.

 

GÖLCÜK MİLLET BAHÇESİ

Bir diğer Millet Bahçesi ihalesi ise Gölcük ilçesi için yapıldı. Gölcük Millet Bahçesi bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri’nin altında, Koray Aydın Parkı’nın hemen üstünde, Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alacak. Millet Bahçesi yaklaşık 56 bin metre alana sahip olacak.

 

HERŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Gölcük Millet Bahçesi’nde Millet Kıraathanesi, çınar meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, millet çayırı / afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan yer alacak. Millet Kıraathanesi 560 metre kare kapalı alana sahip olacak ve bünyesinde kafetarya, kütüphane ve benzeri sosyal ihtiyaç alanları yer alacak.


 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor
Zarar gören yerler temizleniyor Zarar gören yerler temizleniyor
Turan Ailesinin acı günü Turan Ailesinin acı günü
Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor
Giresun'da sel felaketi, 3 ölü Giresun'da sel felaketi, 3 ölü
Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor
Yağmur ve sel felaketi gerçeği ile bir kez daha yüz yüze geldik. Allah beterinden korusun. Giresun sel felaketine...

Haberi Oku