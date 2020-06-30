Gebze nin 33 Yıllık İl Olma Hikayesi Her şey 1987 yılın da siyasi yasaklarla ilgili Gebze bölgesin den destek isteyen merhum Özal ın o dönem SODEP den ANAP a geçen ve millet Vekili seçilen Gebze siyasetinin duayen isimlerinden merhum Bülent Atasayan aracılığı ile Yüzde 60 evet Gebze vilayet sözü ile Gebze nin il olma mücadelesi başlamıştı

30 Haziran 2020 Salı 10:49

33 yıllık Gebze nin gündemin de olan Gebze nin il olma hikayesi başlı başına bir Sinama Filmi belgesel ve roman konusu 33 yılda il olma adına neler gördük neler yaşadık keşke bu konuda olayın tarafları anılarını yazıp geleceğe Bilgi ve belge bıraksalardı Geçen hafta vefate den Bülent Atasayan ısrarla anılarını yazmasını istedim zaman zaman Gebze Gazetesi ve devri alem tv olarak belgesel çekimleri yaptım Atasayan her karşılaşmamız da anılarını yaracağının söylemişti ama yazamadı Merhum Bülent Atasayan ile yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz Atasayan ın son tv programı https://m.youtube.com/watch?v=p33nZdqQAoQ&list=PLVpLtuUKuBQBhemJuGu0BVvSM6dInnEvB&index=4 Evet bu canlı yayın söyleşisi Bülent Atasayan ın son televizyon programı olarak medya tarihimiz de yerini aldı Gebze’ye kimler il sözü vermişti Yıllarca Gebze’ye gelen tüm siyasi parti liderleri Gebze’ye il yapma sözü vermişti Başta Demirel Özal Ecevit İnönü Erbakan Türkeş Çiller ve o yıllar da siyaset yapan bakan ve milletvekili olarak Gebze’ye Yolu düşen herkes Gebze’ye il yapma sözü verdi O dönemin etkili siyasetçisi başbakanı sn. Tansu Çiller Darıca Farabi Hastanesi temel atma törenin de Gebze’yi il ilan etmişti Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan 2001 yılın da Ak parti tarafından düzenlenen miting de biz Gebze’yi il yapmayacağız ama bir ilde ne varsa Gebze’ye getirip Gebze’yi yerin den yöneteceğiz sözü vermişti Gebze nin il olma konusu sürekli gündemde yer almış yasa tasarıları verilmiş TBMM gündemine getirilmişti Son olarak Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan Gebze nin il yapılması ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlayıp Meclis başkanlığına verilmesi ile konu bir kez daha gündeme geldi Canlı Yayın da Gebze nin 33 yıllık il olma hikayesini anlattım Gazete Gebze’nin canlı yayınında Gebze’nin 33 yıllık il olması mücadelesini gazeteci Yeğenim rahmetli Hasan ağabimin torunu Samet Kahraman ın hazırlayıp sunduğu canlı yayın da konuştuk Canlı yayını İzleyip Grbze nin il olması ile ilgili görüş Öner’i ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz https://www.facebook.com/744691543/posts/10158311951356544?d=n&sfns=mo