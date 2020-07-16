Gebze’de 15 Temmuz Coşkusu

Türk milletinin direniş ve yeniden diriliş destanı 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde Gebzeliler, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında tek vücut oldu. Geniş katılımlı anma etkinlikleri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Kaymakamı Mustafa Güler’in ev sahipliğinde protokolün ve Gebzelilerin coşkulu katılımıyla gecenin geç saatlerine kadar sürdü

Gebzeliler 15 Temmuz coşkusunu, Milli İrade ve Kent Meydanında yaşadı. Hain darbe girişiminin 4. yıldönümü olan 15 Temmuz pazar günü, Gebzeliler adeta meydana akın etti. 15 Temmuz’un yıldönümü programları protokolün Gebze şehitliği ziyaretiyle başladı. Şehit kabirlerine dualarla çiçek bırakıldığı programın ardından Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde Mevlidi Şerif okutuldu. İlçe protokolü daha sonra şehitlerin aileleri başta olmak üzere, gazileri de evlerinde ziyaret etti.

GENİŞ KATILIM

Binlerce Gebzelinin katıldığı kent meydanındaki 15 Temmuz anma programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Cumhuriyet Baş Savcısı Erdal Kuruçay, Gebze Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AK Parti eski Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, STK Başkanları da katıldı.

15 TEMMUZ GAZİLERİ

Programın başında, 15 Temmuz direnişinin anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve Gebzeliler o geceyi en sıcak haliyle anlatan fotoğrafları birlikte inceledi. 15 Temmuz gazilerinin o gece yaşananları anlattığı programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Mehteran takımının konseriyle devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü programında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “1071 Anadolu’ya ayak bastığımız günden bugüne kadar karış karış bu vatan topraklarına şehit kanı akıttık. Gazilerimiz de oldu. Ecdadımız Selçukluyu, Osmanlıyı kurdu. Sonrasında da genç Türkiye Cumhuriyetini kurdu.

DEVLET EBED MÜDDET ANLAYIŞI

Milletimiz bütün devletlerinde şu esası mihenk taşı olarak belirledi: Devleti ebed müddet olarak yaşatma anlayışı. Kıyamete kadar inşallah bu toprakları vatan bilerek yaşayacağız. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu ülkede yaşıyorsak; daima iri olacağız, diri olacağız. Çocuklarımıza da bunu aktaracağız. Onlara kültürümüzü, bizi biz yapan değerlerimizi, örfümüzü öğreteceğiz. Bundan 4 sene önce yaşananlar gerçekten ülkemize dış müdahaleydi. Haçlı ittifakının, Emperyal güçlerin, Siyonistlerle birleştiği bu oyunda; içerinden kiraladıkları hainlerle bizi yok etmeye çalıştılar. Rabbim 15 Temmuz hainlerine bir daha fırsat vermesin, bir daha o günleri bizlere yaşatmasın. Allah tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun, milli birliğimiz daim olsun inşallah. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

KAHRAMAN YİĞİTLERİMİZ HEP VAR OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise yaptığı selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz gecesinde, 251 vatan evladı şehit oldu. Bütün dünya bu kahramanlığa şahit oldu. Ülkemizin dört bir yanında kahramanlık destanları yaşandı. Aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı yad etmek üzere bir aradayız. Yunan askeri İzmir’e çıktığında gazeteci Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktı. 15 Temmuz gecesinde de şehit Ömer Halisdemir hain darbeci generali alnının ortasından vurdu. 100 yıl öncede oldu, dünde oldu. İnanıyorum ki bugünde olsa içimizde bu kahramanlığı gösterecek yiğitlerimiz var. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi kaim eylesin. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Allaha emanet olun.”

ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de selamlama konuşmasında, “15 Temmuz gecesi tanka, topa, silahlara göğsünü siper eden ve şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Gazi olan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları dolduran ve hainlerle mücadele eden tüm kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Eğer 15 Temmuz’da başarılı olamasaydık ülkemiz Suriye ve Irak gibi olurdu.

ÜLKEMİZ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

15 Temmuz’da başarılı olduğumuz için, Türk milletinin özgür iradesi olarak mahzun Ayasofya’yı açabildik. Allah’a çok şükür ülkemiz emin adımlarla ilerliyor. Bizler birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece devletimiz ebed müddet yaşayacaktır. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, Allah bu memlekete hizmet edenlerden razı olsun.

TARİHÇİ PROF. DR. ŞİMŞİRGİL BİLGİLENDİRDİ

Tek hedefimiz iyi bir nesil yetiştirmek. Allah’a emanet olun” dedi. 15 Temmuz gazileri Safiye Bayat ve Ahmet Eren’in o gece yaşananları anlattığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programında tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de konuşmasında; hain kalkışmanın meydana gelişine kadar yaşananlara ve yurt dışı mahfillerine ilişkin, meydanı dolduran Gebzelileri bilgilendirdi. Kent meydanındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı; sanatçılar Ramazan Zor ve Eşref Ziya konserleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti, sala ve ezan vaktine kadar süren demokrasi nöbetinin ardından sona erdi.





