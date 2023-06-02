Gebze’de Haziran Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan toplantı salonunda yapıldı. Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner’in yönettiği haziran meclisinde, gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Gündemin raporlar bölümünde yer alan Yapı Kayıt Belgesi alan 5 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, belediye mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların yapılan müracaata ilişkin 10 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, belediyeye devri yapılan Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselde bulunan 4 adet fiili kullanıcısına kullanım alanları doğrultusunda 6306 Sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Mustafapaşa (Hürriyet) Mah. 6028 Ada 39 nolu 519.84 m² alanlı, 6028 ada 76 nolu 543.67 m² alanlı ve 6028 ada 77 nolu 556.10 m² alanlı kadastral parsellerin kültürel tesis alanı olarak değerlendirilmesi şartıyla bedeli mukabilinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına devrine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında ayrıca, Akviran, Cumaköy, Denizli ve Tavşanlı Mahalleleri Yerleşik Alan sınırları içerisindeki bazı imar adalarında çekme mesafelerinin belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin teklifler bölümünde yer alan gündem maddeleri de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gebze Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 4 Temmuz Salı günü yapılacak.