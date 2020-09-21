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Gebze’de trafiği rahatlatacak çalışmalar

Başkan Büyükgöz’ün girişimleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Karayolları işbirliğinde, D-100 Karayolu İstanbul istikameti yönüne gidecek araçların hal binası önünde kuzey yan yola katılımını sağlayacak Gebze’ye yeni bir giriş kazandırılıyor

Gebze'de trafiği rahatlatacak çalışmalar

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:47

Gebze’de trafiği rahatlatacak alternatif çalışmalar hızla sürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Gebze’ye yeni alternatif bir giriş kazandırılıyor. D-100 Karayolu İstanbul istikameti yönüne gidecek  araçların Gebze Sebze-Meyve Hal binası önünde Kuzey Yan Yola katılımını sağlayacak bağlantı çalışmalarının yanı sıra; Hükümet Caddesi Cumhuriyet Polis Karakolu yanından Kuzey Yan Yola bağlantı sağlayacak çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İlçemiz sınırlarındaki Kuzey ve Güney yan yolların tek yön kullanımı noktasında şehre D-100'den girişi sağlayacak çalışmanın yanı sıra çarşıda Hükümet Caddesi ve Anibal kavşağındaki trafik yükünü hafifletecek bağlantı yolu çalışmaları hızla devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında özellikle araç ve akabinde yaya trafiği daha konforlu hale gelecek. Trafik yoğunluğunu azaltacak şekilde planlanan alternatif çözümleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Gebze Belediyesi ve Karayollarımız'la koordineli bir şekilde hızla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
     
  
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