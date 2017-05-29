Gebzelilerden kültür turu

ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİLER
Gebze Belediyesi 2017 yılı itibari ile iki ayda Çanakkale’ye 99, Edirne ve Bursa’ya 34 olmak üzere toplam 133 tur düzenledi. Bu turlara 4 bin 554’ü Çanakkale, 1462’si Bursa ve Edirne olmak üzere toplam 6 bin 16 Gebzeli katıldı. Çanakkale gezisinde şehitlikleri ziyaret etme fırsatı bulan Gebzeliler atlarına olan minnet ve şükran duyguları ile dua etti. Gezilerde ziyaret edilen yerler hakkında da gezi rehberi tarafından sürekli bilgiler aktarıldı. Edirne ve Bursa gezilerinde ise Gebzeliler tarihi yerleri ve türbeleri ziyaret etme fırsatı buluyor. Hizmetten oldukça memnun olan Gebzeliler, böylesine güzel bir hizmeti Gebzelilere sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.