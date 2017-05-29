Gebzelilerden kültür turu

Sosyal belediyeciliği kendine ilke edinen Gebze Belediyesi tarafından, Gebzelilerin istekleri doğrultusunda düzenlenen Çanakkale, Edirne ve Bursa kültür ve tarih turlarına 6 bin Gebzeli katıldı. Nisan ayı itibari ile başlayan turlara Ramazan Ayı dolayısıyla ara veren Gebze Belediyesi, kültür turlarına Temmuz ayı itibari ile tekrar başlanacak. Çanakkale, Edirne ve Bursa kültür gezilerine katılmak isteyen vatandaşların Beyaz Masaya başvuruda bulunmaları gerekiyor.



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