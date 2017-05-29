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Gebzelilerden kültür turu

Gebze Belediyesi tarafından Gebzelilerin istekleri doğrultusunda düzenlenen Çanakkale, Edirne ve Bursa kültür turlarına 6 bin Gebzeli katıldı.

Gebzelilerden kültür turu

29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:43

Sosyal belediyeciliği kendine ilke edinen Gebze Belediyesi tarafından, Gebzelilerin istekleri doğrultusunda düzenlenen Çanakkale, Edirne ve Bursa kültür ve tarih turlarına 6 bin Gebzeli katıldı. Nisan ayı itibari ile başlayan turlara Ramazan Ayı dolayısıyla ara veren Gebze Belediyesi, kültür turlarına Temmuz ayı itibari ile tekrar başlanacak. Çanakkale, Edirne ve Bursa kültür gezilerine katılmak isteyen vatandaşların Beyaz Masaya başvuruda bulunmaları gerekiyor.


ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİLER

Gebze Belediyesi 2017 yılı itibari ile iki ayda Çanakkale’ye 99, Edirne ve Bursa’ya 34 olmak üzere toplam 133 tur düzenledi. Bu turlara 4 bin 554’ü Çanakkale, 1462’si Bursa ve Edirne olmak üzere toplam 6 bin 16 Gebzeli katıldı. Çanakkale gezisinde şehitlikleri ziyaret etme fırsatı bulan Gebzeliler atlarına olan minnet ve şükran duyguları ile dua etti. Gezilerde ziyaret edilen yerler hakkında da gezi rehberi tarafından sürekli bilgiler aktarıldı. Edirne ve Bursa gezilerinde ise Gebzeliler tarihi yerleri ve türbeleri ziyaret etme fırsatı buluyor. Hizmetten oldukça memnun olan Gebzeliler, böylesine güzel bir hizmeti Gebzelilere sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.

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