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Gebze’ye yeni Barınma ve Konaklama Merkezi

Gebze Mevlana Mahallesinde açılan “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi” vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Gebze'ye yeni Barınma ve Konaklama Merkezi

21 Kasım 2020 Cumartesi 12:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Gebze’de kurulan Barınma ve Konaklama Merkezi hizmet vermeye başladı. “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi” Dilovası, Darıca ve Çayırova’da ki vatandaşlara hizmet veriyor.

 

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Şehirde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi sıcak bir aşa, sıcak bir yuvaya hasret kalan vatandaşların ihtiyacını Barınma ve Konaklama Merkezleri ile sağlıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Mevlana Mahallesinde kurulan yeni merkez 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Merkezde toplamda 58 kişi kalabiliyor.

 

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Barınma ve Konaklama Merkezi, Kocaeli’nde bulunan ihtiyaç sahibi kişiler, engelliler, yaşlılar, afet sonrası konaklama ihtiyacı olan aileler, hasta ve refakatçilerine de hizmet verecek. Yılın 12 ayında hizmet veren merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Konforlu ev sisteminde bulunan asansörlü merkezin her katında mutfak, wc ve banyo bulunuyor.



AA
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