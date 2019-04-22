Geleneksek Danslar İlgi ile İzlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali için ilimize gelen yabancı ülke çocukları alışveriş merkezlerinde gösteri yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali, bu yıl yine 47 ülkeden1100 çocuğun katılımıyla Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. 3 gün sürecek “Doğal Yaşam ve Çevre” temalı etkinliklerle dolu festival için ilimize gelen misafir ülke çocukları alışveriş merkezlerinde gösteri yaptı. Gösterilerde 23 Nisan Festivali için ilimize gelen misafir ülke çocuklarının halk oyunları sergilenirken, Kocaelili çocuklar doyasıya eğlenme, farklı kültürlerle tanışma ve onlarla kaynaşma fırsatı buldu.





G ELENEKSEL DANS GÖSTERİLERİ

Ülkelerine özgü yöresel kıyafetlerle geleneksel danslarını sergileyen misafir ülke çocuklarının gösterileri, izleyenler tarafından bolca alkış aldı. Ülkelerine özgü müzikler eşliğinde, folklorik dans gösterilerini sergileyen misafir ülke çocukları beğeniyle izlendi. Misafir ülke çocuklarının gösterisini herkes heyecanla izlerken, konuk ülkelerin çocuklarına alkışlarla eşlik edildi.

Uluslararası bir festivalin ilimizde yapılıyor olmasıyla, farklı kültürlerden, farklı milletlerden insanları tanımak onların folklorlarını, kılık kıyafetlerini görme fırsatı bulan Kocaelili çocuklar, dünya çocuklarıyla tanışıp kaynaşıyor.



