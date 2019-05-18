Gençlik Bayramı ve Tarih Bilinci

19 Mayıs 1919. Türk zaferler tarihinde önemli bir yeri var. Ancak bunun öncesi de var. Neden Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı, neden Karadeniz bölgesinde Kuvayi Milliye hareketi başladı. Biraz bu geçmişe doğru yolculuğa çıkmak gerek. Biz 19 Mayıs nedeniyle tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyoruz.

Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmak demektir. Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Ancak ne yazık ki devlet olarak gençlerimize yeterince sahip çıkmadık. Bugün on binlerce gencimiz ne yazık ki işsiz, birçoğu üniversite eğitiminden mahrum kalmış durumda. Gençlerimize ne bir üniversite verebildik Gebze’de ne de onlara iş imkânları sağladık. Birçok gencimiz işsiz, birçoğu da asgari ücretle geçimini sağlıyor. Bugün gençlerimize sahip çıkma günüdür.

GENÇLİK BAYRAMI VE KURTULUŞ SAVAŞI

Yarın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramının 100. Yılı . Gençlere yönelik tarih ve kültür bilinci için televizyon programları, belgeseller hazırlayıp, konferanslar veriyoruz. Gençlere

yönelik tarih bilinci kampanyası başlatmayız. Gençlik bayramı dolayısıyla “Samsun’dan Anadolu’ya kurtuluş savaşı belgeseli filmi hazırladım. Bugün bir çok Tv Kanalında yayınlanan bu belgesel ayrıca www. belgeselyayincilik.com sitesinden izleyebilirsiniz

Gençlerimizin ciddi tehdit ve tehlikelere maruz kaldığı bir dönemde çocuk velisi olmak gerçekten çok zor. Önemli olan zoru başarmak ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bilinçli olmaktır.

Gençleri çok iyi yetiştirmenin yolu çok iyi eğitimden geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği yardım miktarları belli. Her yıl Gebze bölgesindeki okullarında birçok sorun yaşanıyor. Malzeme eksik, hizmetli yok, yakacak sıkıntısı yaşanıyor. Okullara ilgi göstermek sadece devletin görevi değildir. Velilerimize de büyük görevler düşüyor. Veli olarak okullara bu yıl kaç kez gittik? Bu yıl çocuklarımızın karne ve diplomasını kendimiz almak için okula gitmeliyiz.

Gebze bölgesinin eğitim sorunu çözmek için hükümet ve milletvekillerine de büyük görev düşüyor. Her eğitim yılı açılışında velilerden zorunlu bağışı yasaklayan Milli Eğitim Bakanından Gebze bölgesinin derslik ve yüzlerce öğretmen açığını çözmesini istiyoruz. Devletin Anayasa teminatı altında olan eğitimdeki sorunların çözülebilmesi için şimdiden gelecek eğitim yılına hazırlanmalı. Şimdiden yeni bir sayfa açıp Devlet, Vatandaş, Veli ve Sanayici işbirliği ile, “Gebze Eğitimine destek kampanyası başlatmalıyız.

Evet, veliler ve okul koruma dernekleri çok sevdiği çocuklarının geleceği için ortak çalışma yapmalı. Okul yönetimi her ay velileri toplayıp hesap vermelidir. Tüm okurlarımı bu yıl çocuklarının karnesini bizzat kendilerinin alması için okula davet ediyorum. Geleceğin Türkiye’sini emanet edeceğimiz gençlik için, devletin öncülüğünde veliler, okul yönetimi ve koruma derneklerine tarihi görev düşüyor. Geleceğin gençleri olacak çocuklarımız ülkemizin ve bizim geleceğidir. Atatürk ün gençlere armağan ettiği,19 Mayıs bayramını kutladığımız bu gün geleceğimiz olan gençlere ne kadar sahip çıkıyoruz.

19 Mayıs Türk tarihi için önemli bir gün. Ben bir şehit torunu olarak tarihimize gereken değeri vermeye çalışıyor ve kurtuluş savaşıyla ilgili gerçekleri araştırmaya çalışıyorum. Bu bağlamda Devri Alem ve belgesel yayıncılık olarak Samsun, Merzifon, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da çektiğimiz belgesel TV programlarını birçok TV kanalında yayınlattık.

19 Mayıs 1919 tarih ile Türk Milleti, kendi makûs talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya kabullendirdi. 19 Mayıs 1919 da Samsun’dan yakılan özgürlük ateşi, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayıldı. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz.

MİLLİ MÜCADELEDE KARADENİZ’İN ÖNEMİ

Karadeniz’in kurtuluş savaşında, Türk zaferler tarihinde önemli bir yeri vardır. Karadeniz kurtuluş savaşından önce düşman işgalinden kurtulmuştu. Düşman işgalinden kurtulması nedeniyle en emin bölge Doğu Karadenizdi. Atatürk’ün Samsun’a çıkıp Amasya genelgesinin yayınlamasının ve Erzurum kongresinde toplanmasında Karadeniz mebuslarının büyük önemi vardı. Bu bölgelerden delege toplayarak Erzurum kongresi yapılmış ve milli mücadelenin başlama kararı alınmıştı. Evet, bu açıdan Karadeniz’in Kurtuluş Savaşı’ndan önce 1918 yılında kurtulduğunu bilmek çok önemli.

Önemli bir dönüm noktası 19 Mayıs. Ama onun öncesi bilmek tarihi hatırlamak gerekiyor. Tarih bir milletin aynasıdır. Ne kadar çok tarihe geçmişe bakarsak o kadar çok geleceği görürüz. Geçmişi olmayanların geleceği olmaz. Evet, her şey 19 Mayısta başlamadı. Ondan öncesi de vardı. Hatta binlerce yıllık tarihi geçmişimiz var. Tarihi geçmişimizle gurur duyuyor ve tarihimiz geleceğimizdir diyoruz.

İKİNCİ ÇANAKKALEMİZ: HARŞİT SAVUNMASI

19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı’nın başladığı tarih ancak ondan 1916 yılında bir Harşit savunması var. Harşit, Türkiye’nin ikinci Çanakkale’sidir. Bir Çanakkale geçilmedi bir de Harşit geçilmedi. Harşit neresidir diye sorsak bugün tarihçilerin de bilgisi yok hatta Karadeniz’e gelenlerin de bilgisi yok. Harşit, Trabzon-Giresun arasında Gümüşhane kop dağı bölgesinden sahile inen büyük bir vadi ve önemli bir Karadeniz’in en uzun ırmaklarından biridir. Tam 16 ay Ruslar buradan geçemediler. 1916 yılında buraya geldiler, 1917 yılının sonlarında Erzincan antlaşmasıyla buradan çekildiler.

HARŞİT MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Ölüm kalım mücadelesi verildi burada. Kafkasların son savunma hattı. Sarıkamış bozgunu burada durduruldu. Harşitte bir ölüm kalım mücadelesi verildi. Harşit’ten geçseydi Ruslar İstanbul’u işgal edecekti. Trabzon’un kurtuluşu, Harşit savunması, Karadeniz destanı çok önemliydi. Kurtuluş Savaşı’na Anadolu Karadeniz sayesinde hazır hale getirilmişti. Bugün bir mücadele veriyoruz. Diyoruz ki Türkiye’nin ikinci Çanakkale’si olan Harşit mücadelesi Türkiye gündemine gelsin. Kafkaslarda ki şehitlikler perişan halde şehitler Fatiha bekliyor. Harşit’in karargah merkezi Giresun Espiye ilçesi arpacık köyünde ki karargah binası çoktan çökmüş durumda. Harşit, Karadeniz Erzurum kongresinde büyük önemli rol üstlenmişti. 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı nedeniyle tarihe bir yolculuk yapalım istedik. Milli Parklar Genel müdürlüğü ile görüştük. Harşit ve Kafkas şehitlikler bakımlı hale getirilsin, milli park ilan edilsin ve onlara vefa borcumuz ödensin istedik. Bunun mücadelesi devam ediyor devam da edecek, Harşit korunacak ve biz de Harşit mücadelesini ekranlara getireceğiz.

MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.

Kurtuluş Savaşı’nın tüm cephelerini gezen bir gazeteci ve TV belgeselcisi olarak , lise ve üniversite öğrencilerine kurtuluş Savaşı’nın geçtiği Polatlı, Haymana, Sakarya ovası, Afyon, Kütahya ve Eskişehir bölgesi gezdirilerek milli tarih bilinci verilmesini tavsiye ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu vatan için verdiği mücadele tarihin yazıldığı yerlerde gençlerimize öğretilmeli. Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum.