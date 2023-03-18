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GÖLCÜK BELEDİYESİ DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük felaketin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber eden Gölcük halkı, Gölcük Belediyesi aracılığı ile depremzede kardeşlerinin yaralarına merhem olmaya devam ediyor.

GÖLCÜK BELEDİYESİ DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

18 Mart 2023 Cumartesi 19:30

 

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük felaketin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber eden Gölcük halkı, Gölcük Belediyesi aracılığı ile depremzede kardeşlerinin yaralarına merhem olmaya devam ediyor.

 

Gölcüklü yardımseverler, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi  ile Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplanan su ve erzaktan oluşan yardım malzemelerini taşıyan tır; Gölcük Belediyesi’nin Hatay - Defne’deki Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı.

 

GÖLCÜK'TEN HATAY'A EĞİTİM DESTEĞİ

Öte yandan Hatay'da bulunan Gölcük Belediyesi ekipleri; Gölcük Ana Kucağı Gündüz Bakımevi Çocuk Kulübü tarafından temin edilen, 60 adet LGS, 30 adet de üniversite sınavına hazırlık kitabını, Samandağ Tekebaşı Ortaokulu'na teslim ettiler.

 

BAŞKAN SEZER HEMŞEHRİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Hemşehrilerinin yardım seferberliğine devam ettiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Bat kardeşime, hayırsever hemşehrilerime, öğrencilerimizin eğitime katkı sunan Ana Kucağı Gündüz Bakımevi yetkililerine ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

 





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