Gölcük Depremi Planlı mı Yapıldı?

Araştırmacı – Yazar Ali Selman Demirbağ “Gölcük depremine dışarıdan bir müdahalenin olduğu bellidir. Burada magma diye bir şey yok” açıklamasında bulundu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Pelin Çift ve Gündem Ötesi programında Çanakkale Depremi tartışıldı. Programda 17 Ağustos 99 Marmara Depremi de tartışma konusu oldu. HAARP Projesi özellikle tartışma konularının merkezinde yer aldı. Yapılan programa Stratejist Ertan Özyiğit ve Araştırmacı – Yazar Ali Selman Demirbağ konuşmacı olarak katıldı.

Programda söz alan Araştırmacı – Yazar Ali Selman Demirbağ “Gölcük depreminde görev devir teslim töreninde İsrailli ve ABD’li askerlerin cesedi yada yaralıları bulunmadı. Deprem sonrasında sadece Türk askerlerinin cesetleri bulundu. 11 Eylül saldırısında da hiçbir Yahudi hayatını kaybetmedi. 99 yılında olan depremde olağan üstü durumlar vardır. Merkez üssü Gölcük 7.4 şiddetinde ve 45 saniye süren bir depremdir. O güne kadar olan depremlerin en uzun ve şiddetli depremdir” dedi.

GÖLCÜK DEPREMİNDE IŞIMA GÖRÜLDÜ

Yıkıcılık bakımından çok büyük oldu diyen Demirbağ “Bu şüpheyi uyandıran durum ise deprem esnasında büyük bir gürültü ve ışıma olmasıdır. Denizden göğe doğru yükselmiştir. Işımanın kaynağı da ne hikmet ise Gölcük’te bulunan askeri üstür. Ayrıca o dönemde güvenlik kamera kayıtlarında bu durum görülmektedir. Deprem anında göğe yükselen bir ışıma oldu. Hiçbir depremde böyle bir şey görülmedi. Denizin altındadır fay hattı. Böyle bir ışıma çıkması fizik kanunlarına aykırıdır. HAARP Projesi Avustralya’da birçok kez deneme yapılarak başarı yakalanmıştır” açıklamasında bulundu.



Kaynak Kocaeli Gazetesi