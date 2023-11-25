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GTO NUN AZERBAYCAN İŞ GELİŞTİRME ZİRVESİNDEN NOTLAR

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

GTO NUN AZERBAYCAN İŞ GELİŞTİRME ZİRVESİNDEN NOTLAR

25 Kasım 2023 Cumartesi 10:31

 
GTO NUN AZERBAYCAN  İŞ GELİŞTİRME  TOPLANTISINI www.devrialem.tv OLARAK  BELGESELLEŞTİRİP www.gebzegazetesi.com OLARAK  KONUŞMAŞARI  CANLI  YAYINLADIK

Yaptığınız işi ciddiye alıp hakkı ile yapmak istiyorsanız , gazetecilik ve belgeselcilik dünyanın en zor ve sıkıntılı mesleklerinden biridir.  
1975 yılında başladığımız gazetecilik mesleğinde yarım asıra yaklaşıyoruz.50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik mesleğim de Azerbaycana ilk kez 2003 yılında gelmiştim ve daha sonra 5 kez daha geldim .
22 ve 25 Kasım tarihlerinde Gebze Ticaret Odasının daveti ile yeniden Azerbaycandayım. GTO nun iş geliştirme toplantılarını başta TGRT Belgesel Tv olmak üzere bir çok kanalda yayınlanan Devri Alem Belgesel Tv programı www.devrialem.tv  olarak belgeselini çektik. Gebze Gazetesi olarak takip edip canlı yayınlar yaptık. 

     TOPLANTIYA KİMLER KATILDI

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş öncülüğünde; Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler,  Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmut Durmuş ve ASELSAN direktörü Prof Dr Abdurrahman Akyol, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GGOSB Başkanı Adem Ceylan ve Bölgemiz OSB temsilcileri ile birlikte 193 kişilik katılımcıyla Azerbaycan'da iş formumuzu gerçekleştirdik. Azerbaycan Türkiye İş Adamları Derneği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Memmed Musayev ve Temsilcisi Nermin Ganiyeva, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Başkan Yardımcısı Samir Humbator, Müsiad Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, Azerbaycan Bakü Ticaret Müşaviri Ateşesi Murat Yaman' ın yatırım teşvikleri sunumları ve TOBB Uyum Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel'in bilgi aktarımlarıyla başlayan programımız Türkiye-Azerbaycan heyetlerinin ikili iş görüşmeleri ile devam etti.

www.gebzegazetesi.com SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/fM9WN86tkUpGz9by/?mibextid=Na33Lf

GEBZE TİCARET ODASININ AZERBAYCAN İŞ GELİŞTİRME  TOPLANTISINI  BAŞKENT  BAKÜ DEN  www.devrialem.tv  OLARAK  BELGESELİNİ ÇEKİP www.gebzegazetesi.com  OLARAK CANLI YAYINLADIK.
AZERBAYCANLILARIN BÜYÜK İLGİ GÖSTERİP KONUŞMA YAPTIĞI GTO İŞ GELİŞTİRME  TOPLANTISI  GEBZE  TANITIM FİLMİ GÖSTERİMİ İLE BAŞLADI. 
KONUŞMALARDAN  SONRA İKİLİ GÖRÜŞMELERİN YAPILDIĞI TOPLANTI DA  AZERBAYCAN  VE TÜRK İŞ  İNSANLARI KARŞILIKLI  GÖRÜŞMELER YAPTI.

  GEBZE TANITIM FİLMİ YAYINLANIYOR
https://www.facebook.com/share/v/zZFbZHTxPVQE3c47/?mibextid=Na33Lf

GTO BAŞKANI  ABDURRAHMAN ASLANTAŞ VE AZERBAYCAN TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ
BAŞKANI CAMAL BEY  KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/mUz19nuWkQooCcon/?mibextid=Na33Lf

MÜSAİAD  AZERBAYCAN  BAŞKANI KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/d7SHBK7awNfZdrhn/?mibextid=Na33Lf

AZERBAYCAN  ESNAF VE SANATKARLAR  ODASI BAŞKANININ KONUŞMASI  CANLI YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/su6YzhCjeBJE39yA/?mibextid=Na33Lf

https://www.facebook.com/share/v/fNsFyib95QotPRBC/?mibextid=Na33Lf

AZERBAYCAN  KOBİ BAŞKANININ KONUŞMASI. CANLI YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/25mzk9iBzbF5vjWU/?mibextid=Na33Lf

CANLI YAYINDA  TÜRKİYENİN BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRİ KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/cdRoD6L8pD5SvN48/?mibextid=Na33Lf

 https://www.facebook.com/share/v/UnDWJzqZ6rR3cYTr/?mibextid=Na33Lf

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAYIR  KONUŞUYOR
https://www.facebook.com/share/v/Ec8oKiFitNTt6G1h/?mibextid=Na33Lf

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KONUŞUYOR
https://www.facebook.com/share/v/bVYAj6PioK9GSQuX/?mibextid=Na33Lf

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
YETKİLİSİ  KONUŞUYOR
https://www.facebook.com/share/v/2dssCkrwpxycGa9c/?mibextid=Na33Lf

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
CEMİL YAMAN  KONUŞUYOR
https://www.facebook.com/share/v/TNzGSHK8yQQ4LN2m/?mibextid=Na33Lf

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
NAİL ÇİLER   KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/Dga9XHQ3Y6j32e1K/?mibextid=Na33Lf

AZERBAYCAN  KOBİ BAŞKANI KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/TNzGSHK8yQQ4LN2m/?mibextid=Na33Lf















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GTOAZERBEYCANGebze
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