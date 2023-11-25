GTO NUN AZERBAYCAN İŞ GELİŞTİRME ZİRVESİNDEN NOTLAR

GTO NUN AZERBAYCAN İŞ GELİŞTİRME TOPLANTISINI www.devrialem.tv OLARAK BELGESELLEŞTİRİP www.gebzegazetesi.com OLARAK KONUŞMAŞARI CANLI YAYINLADIK





Yaptığınız işi ciddiye alıp hakkı ile yapmak istiyorsanız , gazetecilik ve belgeselcilik dünyanın en zor ve sıkıntılı mesleklerinden biridir.

1975 yılında başladığımız gazetecilik mesleğinde yarım asıra yaklaşıyoruz.50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik mesleğim de Azerbaycana ilk kez 2003 yılında gelmiştim ve daha sonra 5 kez daha geldim .

22 ve 25 Kasım tarihlerinde Gebze Ticaret Odasının daveti ile yeniden Azerbaycandayım. GTO nun iş geliştirme toplantılarını başta TGRT Belgesel Tv olmak üzere bir çok kanalda yayınlanan Devri Alem Belgesel Tv programı www.devrialem.tv olarak belgeselini çektik. Gebze Gazetesi olarak takip edip canlı yayınlar yaptık.





TOPLANTIYA KİMLER KATILDI





Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş öncülüğünde; Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmut Durmuş ve ASELSAN direktörü Prof Dr Abdurrahman Akyol, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GGOSB Başkanı Adem Ceylan ve Bölgemiz OSB temsilcileri ile birlikte 193 kişilik katılımcıyla Azerbaycan'da iş formumuzu gerçekleştirdik. Azerbaycan Türkiye İş Adamları Derneği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Memmed Musayev ve Temsilcisi Nermin Ganiyeva, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Başkan Yardımcısı Samir Humbator, Müsiad Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, Azerbaycan Bakü Ticaret Müşaviri Ateşesi Murat Yaman' ın yatırım teşvikleri sunumları ve TOBB Uyum Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel'in bilgi aktarımlarıyla başlayan programımız Türkiye-Azerbaycan heyetlerinin ikili iş görüşmeleri ile devam etti.





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GEBZE TİCARET ODASININ AZERBAYCAN İŞ GELİŞTİRME TOPLANTISINI BAŞKENT BAKÜ DEN www.devrialem.tv OLARAK BELGESELİNİ ÇEKİP www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI YAYINLADIK.

AZERBAYCANLILARIN BÜYÜK İLGİ GÖSTERİP KONUŞMA YAPTIĞI GTO İŞ GELİŞTİRME TOPLANTISI GEBZE TANITIM FİLMİ GÖSTERİMİ İLE BAŞLADI.

KONUŞMALARDAN SONRA İKİLİ GÖRÜŞMELERİN YAPILDIĞI TOPLANTI DA AZERBAYCAN VE TÜRK İŞ İNSANLARI KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER YAPTI.





GEBZE TANITIM FİLMİ YAYINLANIYOR

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GTO BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ VE AZERBAYCAN TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ

BAŞKANI CAMAL BEY KONUŞUYOR





https://www.facebook.com/share/v/mUz19nuWkQooCcon/?mibextid=Na33Lf





MÜSAİAD AZERBAYCAN BAŞKANI KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/d7SHBK7awNfZdrhn/?mibextid=Na33Lf





AZERBAYCAN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANININ KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/su6YzhCjeBJE39yA/?mibextid=Na33Lf





https://www.facebook.com/share/v/fNsFyib95QotPRBC/?mibextid=Na33Lf





AZERBAYCAN KOBİ BAŞKANININ KONUŞMASI. CANLI YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/25mzk9iBzbF5vjWU/?mibextid=Na33Lf





CANLI YAYINDA TÜRKİYENİN BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRİ KONUŞUYOR





https://www.facebook.com/share/v/cdRoD6L8pD5SvN48/?mibextid=Na33Lf





https://www.facebook.com/share/v/UnDWJzqZ6rR3cYTr/?mibextid=Na33Lf





DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAYIR KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/Ec8oKiFitNTt6G1h/?mibextid=Na33Lf





GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/bVYAj6PioK9GSQuX/?mibextid=Na33Lf





TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

YETKİLİSİ KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/2dssCkrwpxycGa9c/?mibextid=Na33Lf





KOCAELİ MİLLETVEKİLİ

CEMİL YAMAN KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/TNzGSHK8yQQ4LN2m/?mibextid=Na33Lf





KOCAELİ MİLLETVEKİLİ

NAİL ÇİLER KONUŞUYOR





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AZERBAYCAN KOBİ BAŞKANI KONUŞUYOR



