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GTÜ Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Harekete Geçti

GTÜ Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Harekete Geçti

GTÜ Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Harekete Geçti

26 Mart 2020 Perşembe 17:22

 
 Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), COVID-19 ile mücadele için önemli kurumlarla iş birliktelikleri geliştirerek bu alandaki faaliyetlerine hız verdi. Pandemik hastalıkla mücadele kapsamında sanayiciler, KOBİ ve girişimci firmalar ile diğer akademik kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde harekete geçen GTÜ, başta Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüleri ile Temel Bilimler Fakültesi olmak üzere, tüm altyapısı ve akademik bilgi birikimi ile sürece destek veriyor. Bu kapsamda, Sentromer DNA Teknoloji Ltd. Şti ve A1 Life Sciences firması ile bir konsorsiyum oluşturuldu.

Konsorsiyumdan yapılan açıklamada çalışmaların hızla yürütüldüğü kaydedilerek, “Tüm personelimize bu konudaki desteklerinden ötürü teşekkürü borç bilir, ivedilikle çözüme ulaşabilmeyi dileriz.” açıklaması yapıldı.

 

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