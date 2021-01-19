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GTÜ İle Meteoroloji Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında AR-GE iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında iki kurum; insan kaynakları eğitim ve araştırmaya yönelik faaliyetlerde birlikte çalışacak. GTÜ öğrencilerine yönelik meteorolojik farkındalığın arttırılabilmesi için çalışmalar yürütülecek.

GTÜ İle Meteoroloji Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

19 Ocak 2021 Salı 15:19

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) araştırma altyapısını bir kuruma daha açarak çözüm ortağı olma misyonuna devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kampüsü’nde 13 Ocak’ta düzenlenen törende iş birliği protokolü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında imzalandı. Protokol metnine imzalar Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu COŞKUN ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN tarafından atıldı. İmzalanan bu protokol ile; Atmosfer bilimleri uygulamalarının geliştirilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri uygulamaya geçecek. Ayrıca protokol kapsamında personel ve öğrencilere verilecek eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak. GTÜ'nün zengin araştırma geliştirme altyapısıyla laboratuvarlarının, enstitü ve bölümlerdeki araştırma kaynaklarının kullanılacağı protokol kapsamında önemli çalışmalar yürütülecek. Protokol ile iki kurum arasındaki insan kaynakları eğitim ve araştırmaya yönelik faaliyetlerde birlikte çalışacak. GTÜ öğrencilerine yönelik meteorolojik farkındalığın arttırılabilmesi için de çalışmalar yürütülecek. 










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