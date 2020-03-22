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GTÜ Korona Önlemleri

Rektör Aslan rutin karantina uyguluyor

GTÜ Korona Önlemleri

22 Mart 2020 Pazar 19:06

 GTÜ Korona Önlemleri
Rektör Aslan rutin karantina uyguluyor
Dünya genelinde pandemi ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) salgını için ulusal çapta alınan önlemler kapsamında üzerine düşen önlemleri tavizsiz yerine getiren Gebze Teknik Üniversitesinde rutin karantina uygulanıyor. Yerleşke içinde tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı ve önlem amaçlı karantina alanı oluşturuldu. Karantina alanında, sosyal mesafe kuralına uyularak, maske, dezenfektan uygulaması ve ziyaretçi kabul edilmeden yalnızca uzaktan erişimli iletişim araçları ile haberleşme sağlanıyor.

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