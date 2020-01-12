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GÜVEN OYU ALDI

Olağanüstü Kongreye Giden Çakraz Köyü Mevcut Başkan Musa Şahin ve Yol Arkadaşarı Güven Oyu Aldı.

GÜVEN OYU ALDI

12 Ocak 2020 Pazar 18:18

Çakraz Köyü Derneğinin olağan kongresi Gebze derneğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çakraz köyünün kongresi ilgi odağı oldu Divan Başkanın konuşması ile başlanan kongrede seçime tek listeyle girildi. Mevcut başkan Musa ŞAHİN’in divana ve genel kurula sunduğu liste oy birliği ile seçilerek GÜVEN OYU aldı...

Musa ŞAHİN; PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK
Oylamanın ardından genel kurula hitaben konuşma yapan Çakraz Köyü Dernek Başkanı ŞAHİN, Çakraz köyüne gerçekleştirdikleri projeleri ve devam etmekte olan projelerden bahsetti.. Desteklerini esirgemeyen tüm köylülerine teşekkürlerini ileten Başkan Şahin Çakraz Köyü olarak birlik ve beraberlik içerisinde yürütecekleri çalışmaların da daha yüksek bir katma değer sağlıyacağının altını çizdi. Kongreye katılıp kendilerine güvenen herkese teşekkürlerini ileten Başkan Şahin Yol Arkadaşlarımızla yola devam ediyoruz... Hizmetlerimize ilk günkü aşk ile devam edeceğiz” dedi...    
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