Hamza Bebek Yaşama Tutunacak

Umut elçileri kampanyaya bütün kenti dahil ederek Hamza'nin ihtiyacı olan tedavi bedelini 2.200.000 doları toplayarak en uygun tadavi sağlayan Dubai Çocuk Hastanesi ile anlaşarak tedavinin başlaması için Hamza'yi tedavi olmak üzere Seka Parkta buluşarak uğurlama yaptı. Ugurlama sonrasında diğer SMA hastası çocukların da resimleri balonlara bağlayarak onlar için de şifa dilediler.



"HERKESİN YÜREĞİNE SAĞLIK"



Umut Elçilerinin çağrılarına katılan Kocaeli Anneleri Derneği, Kocaeli Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği,Kentin iş adamlarından Umur Şirin de ,Basiskele İyi Parti'ni ilçe Bakani Sn. Ayşe Rüzgar, Kocaeli Fikir Gazetesi Sahibi Sn Zeynep Yalçın Aksan Hamza'yi uğurlamak icin yanında yer aldılar. Tedavi süreci başladığında Hamza'nin vücudu protein üretmeye başlayarak yaşama tutunacak.



Seka Park 2. Etapta bekleyen Umut Elçileri evinden gelen Hamza'yı MeheranTakımı ile karşıladılar Hamza'nın en çok sevdiği ve grubun da vazgeçilmez parçası Dandiko'yu hep bir ağızdan seslendirdiler. Kocaeli Üni Hodri Meydan grubunun "İzmit'in çocuğu herkese yeter" tezahüratı bütün katılımcıların katılımıyla yapıldı. Kocaeli Umut Elçileri "Hamza ya nefes olan herkesin yüreğine sağlık. En kısa zamanda ülkemizde de tedavi uygulanmaya başlar ve çocuklarımızin tedavileri ülkemizde olur. Bütün çocuklarımız sağlıklarına kavuşur " dediler. Gönüllüler Hamza'yı hava limanına kadar konvoy eşliğinde uğurladılar.



"HEP BİRLİKTE BAŞARDIK"



Hamza bebeğin annesi Şeyma Abuljoud,"Rabbim herkesten razı olsun tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bu sevinci yaşamaya hepimiz hakettik çok zor bir mücadeleydi ama gönlü güzel insanlar sayesinde başardık bundan sonra diğer SMA'lı yavrularımızın da kurtulmasını istiyoruz. Orada sadece bir saatlik bir doz ilaç alacak sonra da kontrolleri olacak. Evladımı herkes evladı yerine koydu o yüzden herkese minnettarım tarifsiz bir duygu bu yaşadığım. Bir annenin ciğeri yanarken sizler o anneye su oldunuz iyi ki varsınız hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

































