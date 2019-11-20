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Hayatı Kolaylaştıran Projelere Devam Ediyoruz

Başkan Büyükakın, yapımı süratle devam eden Salim Dervişoğlu Caddesi’nde inceleme yaptı.

Hayatı Kolaylaştıran Projelere Devam Ediyoruz

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:04

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hasan Gemici Spor Salonu girişi ile Kartepe ilçesi Çuhane Caddesi arasında kalan kısmı duble yola çevirecek Salim Dervişoğlu Caddesi’nin yapım çalışmalarının son durumunu yerinde inceledi. 42 Evler yaya üst geçidi ile İlkadım Köprüsü arasındaki 850 metrelik kısmı duble olarak hizmete açılan projenin en ince detayına kadar yakından ilgilenen ve denetleyen Başkan Büyükakın’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik personeller eşlik etti. Başkan Büyükakın incelemede” Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelere devam edeceğiz” dedi.

 

“HİZMET BEKLENTİSİNE ÇOK ÇALIŞARAK CEVAP VERİYORUZ”

Salim Dervişoğlu Caddesi’nden Sebze Ve Meyve Hali’ne bağlantı yolunu ve beraberindeki dere ıslahının yapımını da inceleyen Başkan Büyükakın, proje hakkında detaylı bir sunum aldı.  Trafiğin yeni oluşturulan Köseköy yönündeki yola aktarılmasının ardından üst yapı ve tretuvar imalatlarını da kontrol eden Başkan Büyükakın, ulaşımın bu yola aktarılmasından sonra İstanbul yönü imalatlarını denetledi. Orta refüj peyzaj çalışması ile duvar üstü ferforje imalatlarını da kontrol eden Başkan Büyükakın, “Her fırsatta söylediğimiz gibi halkımızın bizden hizmet beklentisine çok çalışarak cevap veriyoruz. Ülkemizin ve kentimizin tüm kaynaklarını insanımıza hizmet olarak geri döndürmek gibi büyük bir çabamız var” açıklamasını yaptı

 

“DAHA YAŞANILIR BİR KENT İÇİN HER ALANDA ADIM ATIYORUZ”

“Her daim sahada ve halkımızın içindeyiz” diyerek vatandaşın beklentilerine cevap vermek için ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ parolasıyla çalıştıklarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Vatandaşımızın talep ve önerilerine değer veriyoruz. Hayatı kolaylaştıran ve daha yaşanılır bir kent için her alanda adım atıyoruz. İşte Salim Dervişoğlu Caddesi de bu projelerimizden bir tanesi. Bu duble yol çalışmamız tam olarak bittiğinde çok önemli ve değerli bir hizmeti kentimize kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak eser üreteceğiz, çalışacağız ve insanımıza mutluluk veren hizmetleri kentimize kazandırmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.











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