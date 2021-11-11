HAYVAN DOSTLARINDAN KOCAMAN’A TEBRİK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyeleri ile birlikte yapımı devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’nde ki çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın çok önemsediği sokak hayvanları ile ilgili “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi” projesi çalışmaları hızla devam ediyor. Rehabilitasyon merkezinin yapımını yakından takip eden Başkan Kocaman, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

BAŞKAN KOCAMAN BİLGİ VERDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ziyaretine gelen Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Gonca Çelik Ketenağ ve yönetim kurulu üyelerine yapımı devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’ni gezdirerek bilgi verdi.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkür eden KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ “Kartepe’ye çok yakışan bir hizmet. Belediye başkanımıza sokak hayvanlarına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tesis olmuş. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır ve bizde açılışa mutlaka katılacağız” ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARI HAYATIN PARÇASIDIR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe’de yaşayan her can kıymetlidir. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı koşullara sahip olması için bu merkezi hizmete sunuyoruz. Rehabilitasyon merkezimiz ile sokakta yaşayan dostlarımıza daha iyi hizmet verilecektir. Sokak hayvanları hayatın parçasıdır. Onların bakımından beslenmesine kadar her anlamda yanlarındayız” açıklamasında bulundu.











4 BİN METRE KAREDE HİZMET VERECEK

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 4000 metre kare alanda hizmet verecek. Merkezde 150 m² hizmet binası, 80 ve 60 m² lik toplamda 140 m² iki ayrı yapıda 20 adet hayvan barınağı, hizmet binası içerisinde 1 adet Post operatif alan,1 adet ameliyathane, 1 adet muayenehane, 1 adet veteriner hekim odası, 1 adet özel ilaç odası, 1 adet ecza odası, danışma, sosyal alan, 1 adet sarf malzeme deposu yer alacak. 20 adet barınak içerisinde 60 m²’lik yapıda hasta hayvan kabulü, banyo, kafesler ve 80 m²’lik yapıda ise sağlıklı hayvan kafesleri, müşahede alanı, karantina alanı, malzeme deposu ve kedi evi yer alacak.