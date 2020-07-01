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Hizmet İş’ten Başkan’a Teşekkür Ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret eden Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy, salgınla mücadele döneminde sahada çalışan belediye personellerine verilen ikramiye sözünün yerine getirilmesi nedeniyle teşekkür etti

Hizmet İş'ten Başkan'a Teşekkür Ziyareti

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:10

Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’dan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ziyareti. Hizmet Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy beraberinde iş yeri temsilcileriyle birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Hizmet İş Şube Başkanı Ersoy, salgınla mücadele döneminde sahada çalışan belediye personellerine verilen ikramiye sözünün yerine getirilmesi nedeniyle Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

Çalışanın alın teri kurumadan hakkının verilmesi gerektiği anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele döneminde, Gebzeli hemşerilerimize verilen hizmetlerin aksamaması için sahada üstün gayretle çaba sarf eden mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sendika başkanımıza bu duyarlılığı için de teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un ziyareti plaket takdimi ve fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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