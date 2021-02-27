banner572
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hocalı şehitleri Kocaeli'de anıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 29. yılında anma töreni düzenlendi.

Hocalı şehitleri Kocaeli'de anıldı

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:25

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Hocalı Şehitler Anıtı'ndaki anma etkinliğine, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Mehmet Pamuk, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Azerbaycanlılar Kültür ve Spor Derneği Başkanı Eren Kazgan ile vatandaşlar katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Söğüt, etkinlikte yaptığı konuşmada, 29 yıl önce Ermeni çetelelerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaptığı katliamı nefret ve şiddetle kınadığını belirterek, Hocalı katliamının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Hocalı katliamının yüzlerce masum insanı sevdiklerinden ayırdığını belirten Söğüt, "613 sivil Azerbaycan vatandaşımızın vahşice katledilişinin yıl dönümünde, şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan ve Türk uluslarımıza başsağlığı diliyorum. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın, tek millet iki devlet var oldukça hiçbir güç karşımızda muzaffer olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar da yapılanların tarihe kara leke olarak geçtiğine işaret ederek, "Buradan bir kez daha Hocalı şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türk milletleri olarak birbirimizi her zaman kucaklamamız gerekiyor. Allah kardeşliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, katılımcılar Hocalı Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıp şehitler için dua etti. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Gebze'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü...
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ESKİ ADLİYEDE İNCELEME TURU BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ESKİ ADLİYEDE İNCELEME...
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Yönetici Asistanlarına İletişim Eğitimi Yönetici Asistanlarına İletişim Eğitimi
Gebeze'de HES kodu uyarısı yapan şoföre saldırı Gebeze'de HES kodu uyarısı yapan şoföre saldırı
Miralay Mümtaz Caddesi’nde Hafta Sonu Çalışma Var Miralay Mümtaz Caddesi’nde Hafta Sonu Çalışma...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de park halindeki tıra çarpan otomobilin...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku