Hocalı şehitleri Kocaeli'de anıldı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Hocalı Şehitler Anıtı'ndaki anma etkinliğine, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Mehmet Pamuk, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Azerbaycanlılar Kültür ve Spor Derneği Başkanı Eren Kazgan ile vatandaşlar katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Söğüt, etkinlikte yaptığı konuşmada, 29 yıl önce Ermeni çetelelerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaptığı katliamı nefret ve şiddetle kınadığını belirterek, Hocalı katliamının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Hocalı katliamının yüzlerce masum insanı sevdiklerinden ayırdığını belirten Söğüt, "613 sivil Azerbaycan vatandaşımızın vahşice katledilişinin yıl dönümünde, şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan ve Türk uluslarımıza başsağlığı diliyorum. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın, tek millet iki devlet var oldukça hiçbir güç karşımızda muzaffer olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar da yapılanların tarihe kara leke olarak geçtiğine işaret ederek, "Buradan bir kez daha Hocalı şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türk milletleri olarak birbirimizi her zaman kucaklamamız gerekiyor. Allah kardeşliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, katılımcılar Hocalı Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıp şehitler için dua etti.