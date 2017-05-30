İftar Programlarının İlki İnönü Mahallesinde

Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç’ın vatandaşlarla birlikte olduğu ve yemek ikram ettiği ilk iftar programı İnönü Mahallesinde gerçekleşti. Mustafa Necati Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdi. Programda iftar sofralarını ziyaret ederek herkese hayırlı Ramazanlar dileyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yine iftarını vatandaşlarla birlikte açtı.
Eski Ramazan Akşamları Çayırova’da Yaşanır
Eski ramazan akşamlarını ilçede yaşatmak amacıyla mahalle sakinlerine ve özellikle çocuklara bir sürpriz hazırlayan Çayırova Belediyesi, iftar yemeklerinin ardından çeşitli aktivite ve gösterilerle geçeyi daha renkli hale getirdi. Mahalle sakinlerinin karşısına çıkan Meddah yaptığı espri ve taklitlerle mahalle sakinlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Türk kültürünün vazgeçilmez orta oyunu olan Hacivat ve Karagöz’ü meraklı gözlerle izleyen çocuklar çeşitli oyun ve eğlencenin ardından ikram edilen pamuk şeker, patlamış mısır ve macunları alarak günün final gösterisini büyük beğeniyle izlediler. İstanbul’un Fethi olan 29 Mayıs’a denk gelen ilk iftar programına konuk olan tiyatro oyuncuları İstanbul’un Fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i anlattılar. Mizahi bir dille Fatih Sultan Mehmet’in hayatını anlatan oyuncular, çocuklarla beraber oyunlar eşliğinde İstanbul’u yeniden fethettiler.
Demirci: Ramazan Ayı Birlik, Beraberlik ve Paylaşma Ayıdır
Ramazan sofralarının, birlik ve beraberlik anlamına geldiğini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Demirci: “ Ramazan ayını adına uygun bir maneviyatla yaşayacağız. Eski ramazan akşamlarının güzelliğini kısmen de olsa yaşamak ve yaşatmak için çeşitli etkinlik ve aktivitelerimiz olacak. Bir Ramazan ayını daha birlik ve beraberlik kentimizdeki mahallelerdeki belirlenen noktalarda düzenlenecek olan sokak iftarları programlarımıza tüm Çayırovalıları bekliyoruz” dedi. 3 yıllık süreçte yapılan yatırım ve projelerden bahseden Demirci, Emek ve İnönü Mahallelerinin son yıllarda ciddi bir değişime uğradığını ve yeni çalışmalarla hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.