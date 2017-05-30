İftar Programlarının İlki İnönü Mahallesinde

Çayırova Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında kardeşlik, dayanışma, paylaşım ve yardımlaşma ruhunun pekiştirilmesini sağlamak amacıyla geleneksel iftar yemeği programlarını sürdürüyor.

Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç’ın vatandaşlarla birlikte olduğu ve yemek ikram ettiği ilk iftar programı İnönü Mahallesinde gerçekleşti. Mustafa Necati Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdi. Programda iftar sofralarını ziyaret ederek herkese hayırlı Ramazanlar dileyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yine iftarını vatandaşlarla birlikte açtı.

Eski Ramazan Akşamları Çayırova’da Yaşanır

Eski ramazan akşamlarını ilçede yaşatmak amacıyla mahalle sakinlerine ve özellikle çocuklara bir sürpriz hazırlayan Çayırova Belediyesi, iftar yemeklerinin ardından çeşitli aktivite ve gösterilerle geçeyi daha renkli hale getirdi. Mahalle sakinlerinin karşısına çıkan Meddah yaptığı espri ve taklitlerle mahalle sakinlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Türk kültürünün vazgeçilmez orta oyunu olan Hacivat ve Karagöz’ü meraklı gözlerle izleyen çocuklar çeşitli oyun ve eğlencenin ardından ikram edilen pamuk şeker, patlamış mısır ve macunları alarak günün final gösterisini büyük beğeniyle izlediler. İstanbul’un Fethi olan 29 Mayıs’a denk gelen ilk iftar programına konuk olan tiyatro oyuncuları İstanbul’un Fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i anlattılar. Mizahi bir dille Fatih Sultan Mehmet’in hayatını anlatan oyuncular, çocuklarla beraber oyunlar eşliğinde İstanbul’u yeniden fethettiler.

Demirci: Ramazan Ayı Birlik, Beraberlik ve Paylaşma Ayıdır