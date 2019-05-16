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İŞ-KUR'dan Engelsiz Kariyer Günü Etkinliği

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gebze İş Kurumu Şube Müdürlüğünce 15 Mayıs 2019'da 2.'si organize edilen Engelsiz Kariyer Günü Etkinliği ile iş arayan engelliler, işverenlerle bir araya getirildi.

İŞ-KUR'dan Engelsiz Kariyer Günü Etkinliği

16 Mayıs 2019 Perşembe 10:18

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15 Mayıs’ta Gençlik Merkezinde düzenlenen Engelsiz Kariyer Günü Etkinliği, Gebze İş Kurumu Şube Müdürü Nurullah Karataş’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmasında her bireyin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan Karataş, engelli bireylere empatiyle yaklaşılması gerektiğine dikkat çekti.

İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz’ün de hazır bulunduğu etkinlikte Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de katılımcılar arasındaydı.

Açılış konuşmasını yapan Gebze İş Kurumu Şube Müdürü Karataş’ın ardından konuşmalarını yapan Gebze Kaymakamı Güler; Engellilerin iş hayatında daha aktif rol almaları için her türlü çaba içinde olacaklarını ifade etti.

Engelsiz Kariyer Günü Etkinliği engelli iş arayan ve yakınları tarafından ilgiyle takip edildi. 368 Engelli vatandaşın birebir işverenlerle görüşmesi sağlandı. 61 işverenin katıldığı Engelsiz Kariyer Günü Etkinliğinde 110 açık iş ilanı İş Kurumu Portalına işlendi.

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