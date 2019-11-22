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İSU’DA AFET HAZIRLIK SEMİNERİ

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İSU’da Afet Hazırlıkları konusunda bir seminer verdi.

İSU'DA AFET HAZIRLIK SEMİNERİ

22 Kasım 2019 Cuma 09:46

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İSU Genel Müdürlüğünde “Kurumsal ve Bireysel Afet Hazırlıkları” konulu bir seminer verdi.

Seminere İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Müdür Yardımcıları Uğur Süsoy ve Sinan Sokur, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı İsmail Civelek, Eğitim Şube Müdürü Ali Fazıl Demir, AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer ve İSU çalışanları katıldı.

İSU’da 10 yıl şube müdürlüğü yapan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, seminerde AFAD’ın kurumsal yapılanması, Kocaeli’nin risk potansiyeli ve İSU’nun TAMP kapsamındaki destek çözüm ortaklığı görevleri başlıklarında bir sunum yaptı.

Seminerin ikinci bölümünde bireysel afet hazırlıkları konusunda İSU personelini bilgilendiren Tekoğul, kurumların ve bireylerin afet ve acil durum öncesindeki hazırlıklara ve risk azaltma çalışmalarına yoğunlaşması gerektiğini vurgulayarak, ilk 72 saat gerçeğini ve Gönüllülük çalışmalarının önemini anlattı.  

Tekoğul, “Bireysel afet bilincinin geliştirilmesi hepimiz için olmazsa olmazdır. Afetler sonrası ilk saatlerde herkes kendi başınadır ve o anlarda koruma kalkanımız kendi hazırlığımız ve bilgimizdir. Altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için hazırlık yapmamız gerekir. Binamızın sağlam olması ve sigortalanması, temel afet bilinci, eşya sabitlemesiyle yapısal olmayan risklerin azaltılması, aile afet planının yapılması, afet çantasının hazırlanması ve toplanma alanlarımızın öğrenilmesi gibi birçok başlığı barındıran afet ve acil durum hazırlıkları bir bütünün parçalarıdır. Hazırlıkların bir veçhesi olan toplanma alanları, binadan çıkabildiğimizde bir anlam taşımaktadır. Onun için binamızın afet dirençliliği önceliğimiz olmalı ve yapı stokumuzun dayanıklı hale getirilmesi toplumsal sorumluluğumuz addedilmelidir” dedi.

  








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