İşyerlerine Ruhsat Ve Fiyat Etiketi Denetimi

Zabıta Daire Başkanlığı ile Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerine yönelik ruhsat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi

Kocaeli’de vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız sürdüren Büyükşehir Zabıta ekipleri, işyerlerine yönelik denetim ve kontrolleri ihmal etmiyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında bulunan işyerlerine ruhsat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine gerekli uyarılar ve cezalar verildi.

RUHSAT DENETİMLERİ İL GENELİNDE YAPILIYOR

Kocaeli’nin birçok yerinde çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, özverili çalışmalarını sürdürüyor. Denetim ve kontroller kapsamında ekipler, işyerlerinde ruhsat ve evrak denetimlerinde bulunuyor. Ruhsatsız olan veya evraklarında eksikleri bulunan işyerlerine gerekli işlemler anında uygulanıyor.

REYON VE KASA FİYATLARININ KIYASLANMASI

Yapılan kontroller çerçevesinde, ekipler tarafından mağazadaki ürün etiketlerinin üzerinde yazan fiyatla, kasadaki fiyatın aynı olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması acısından önem taşıyan bu kontroller, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapmalarını sağlıyor. Gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uymayan mağazalara cezai işlem uygulanıyor. Yapılan bu kontroller, mağazada alışveriş yapan vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Mağazalardan alışveriş yapılırken, reyondaki ürün fiyatıyla kasadaki ürün fiyatının farklı olması vatandaşların maddi acıdan kayıp yaşamasına neden oluyor. Fiyat etiketi kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ekipler vatandaşın maddi kayıp yaşamamasının önemine vurgu yaptı.