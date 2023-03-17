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İYİ PARTİ KOCAELİ TEŞKİLATI SEÇİM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İl SKM Başkanı Zekeriya Özak, SKM üyeleriyle birlikte il binasında toplantı gerçekleştirdi.

İYİ PARTİ KOCAELİ TEŞKİLATI SEÇİM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

17 Mart 2023 Cuma 17:26


İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İl SKM Başkanı Zekeriya Özak, SKM üyeleriyle birlikte il binasında toplantı gerçekleştirerek seçim çalışmaları hakkında bilgiler vererek ve SKM ekibini tanıttı. 


İl Başkanı Nusret Acur, "Bugün konumuz ve önceliğimiz her zamanki gibi memleketimizin geleceği ve gençlerimizin yarınları. Birlikte en çok nasıl faydalı olabiliriz, uyum içerisinde ülkemizin makus kaderini değiştirip, Cumhuriyetimizin ikinci asrının şafağında İYİ’lerin iktidarı için bölgemizde neler yapabiliriz diye kendimize sorduk, fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da yaklaşan seçim öncesinde hep birlikte çalışacak, gerekirse uykumuzdan feragat edecek; 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Dünü, bugünü, yarını olmadan her zaman biriz, birlikteyiz. İYİ Parti Kocaeli teşkilatları olarak saha programlarımızda, ev ve esnaf ziyaretlerimizde vatandaşlarımızı dinledik. Bir diğer yandan komisyonlar kurarak 2023 seçimlerine hazırlandık. İl Başkanlığı olarak tüm okullarda ve sandıklarda sandık sorumlularımız var. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimler için hazır. Sandıklarda görevli olmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlarımızın da müşahit olarak kaydını alıyoruz. 14 Mayıs’ta halkın iradesini doğru bir şekilde yansıtmak için var gücümüzle çalışacak ve Allah’ın izniyle bu seçimlerden zaferle çıkacağız. Bizler yılmayacağız, yıkılmayacağız ve son güne kadar tüm gücümüzle çalışacağız. Çünkü zaman bunu gerektiriyor. Ülkemizi tek adam rejiminden kurtaracak, yeniden demokratik bir yönetime kavuşturacağız. Allah’ın izniyle söz yeniden milletin olacak. Bizim tek derdimiz seçimi kazanmak değil. Bizim derdimiz memleket, bizim derdimiz Cumhuriyet… Bu sebepledir ki çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Bu yolda tüm dava arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcımız olsun.” dedi.

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