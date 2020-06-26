İZMİT’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

Tarihin her döneminde coğrafi ve stratejik konumuyla önemli bir kent olan İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

En değerli hazinemiz olan bu vatan toprakları, bundan 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin vatanseverliği ve bağımsız yaşama iradesiyle yazdığı Kurtuluş destanı ile kazanılmış ve her karış toprağı şehitlerimizin asil kanları ile sulanmıştır.



Kurtuluş Savaşı’nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan aziz milletimiz, ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek, hürriyetine sahip çıkmış ve ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır. Bu destan, birlik ve beraberlik ile kardeşlik duygularıyla kenetlenen bir milletin, her türlü yokluk ve zorluklar karşısında bile neler yapabileceğinin en güzel kanıtıdır.

28 Haziran 1921, inancın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenen ellerin tarihidir.

Bugün Türkiye’nin en güzel bölgelerinin birinde güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu, vatanını canlarından üstün tutan Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Kara Fatma, Mevlüt Efendi ve diğer bütün isimsiz kahramanlarımıza, tarihe mal olmuş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarına borçluyuz.

Bu amaç uğruna kanlarını döken, canlarını veren kahraman aziz şehitlerimiz, vatan size minnettardır. Huzurlarınızda saygıyla eğiliyor, kanlarınız ile yazdığınız bu destanı sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, Kurtuluş Bayramı’nızı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

SEDDAR YAVUZ

KOCAELİ VALİSİ