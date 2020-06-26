banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İZMİT’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

Tarihin her döneminde coğrafi ve stratejik konumuyla önemli bir kent olan İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

İZMİT'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

26 Haziran 2020 Cuma 16:09

En değerli hazinemiz olan bu vatan toprakları, bundan 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin vatanseverliği ve bağımsız yaşama iradesiyle yazdığı Kurtuluş destanı ile kazanılmış ve her karış toprağı şehitlerimizin asil kanları ile sulanmıştır.

 
 Kurtuluş Savaşı’nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan aziz milletimiz, ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek, hürriyetine sahip çıkmış ve ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır. Bu destan, birlik ve beraberlik ile kardeşlik duygularıyla kenetlenen bir milletin, her türlü yokluk ve zorluklar karşısında bile neler yapabileceğinin en güzel kanıtıdır.

 

28 Haziran 1921, inancın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenen ellerin tarihidir.

 

 Bugün Türkiye’nin en güzel bölgelerinin birinde güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu,  vatanını canlarından üstün tutan Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Kara Fatma, Mevlüt Efendi ve diğer bütün isimsiz kahramanlarımıza, tarihe mal olmuş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarına borçluyuz.

Bu amaç uğruna kanlarını döken, canlarını veren kahraman aziz şehitlerimiz, vatan size minnettardır. Huzurlarınızda saygıyla eğiliyor, kanlarınız ile yazdığınız bu destanı sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, Kurtuluş Bayramı’nızı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

 

                                                                                            SEDDAR YAVUZ

                                                                                           KOCAELİ VALİSİ

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MECLİS 2 TEMMUZ SAAT 16'DA TOPLANIYOR MECLİS 2 TEMMUZ SAAT 16'DA TOPLANIYOR
Gebze’de düğün salonları denetleniyor Gebze’de düğün salonları denetleniyor
Kültür Müdürlüğü Duyurdu:Hünkâr Çeşmesi ve Çayırı'nı Gördünüz Mü? Kültür Müdürlüğü Duyurdu:Hünkâr Çeşmesi...
Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay içip sohbet etti Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay içip sohbet...
Dilovası Belediyesi tam kadro sahada! Dilovası Belediyesi tam kadro sahada!
Yenimahalle Taksi Durağı yenileniyor Yenimahalle Taksi Durağı yenileniyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

MECLİS 2 TEMMUZ SAAT 16'DA TOPLANIYOR
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Olağanüstü Meclisi, aşağıda yazılı gündem...

Haberi Oku