Kadınların Yüzü Gülecek

KADINLAR ÜRETEREK KAZANACAK
Giyim, Mefruşat, El Sanatları, Kalıp, İğne Oyası, Takı tasarım ve kırkyama gibi branşlarda düzenlenen eğitimlere kadınların ilgisi bir hayli fazla olurken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kadınların üreterek kazanmalarına katkı sunacaklarını belirterek “Darıca Belediyesi olarak kadınların hem meslek sahibi olması hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sertifikalı meslek edindirme kursları düzenliyoruz. İlgi duyan ve meslek edinmek isteyen herkesi bekliyoruz. Belediye olarak kadınların el emeği göz nuru ortaya çıkaracakları eserleri hem sergileyecekleri hem de satıp gelir elde edebilecekleri bir model üzerinde de çalışıyoruz” dedi.