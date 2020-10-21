banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadınların Yüzü Gülecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kurslarıyla kadınların üretime katkı sunarak yüzlerinin güleceğini söyledi.

Kadınların Yüzü Gülecek

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:21

  Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte Kazım Karabekir Mahalle Konağı’nda kadınlara yönelik düzenlenen kursları ziyaret ederek kadın kursiyerlerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Güçlü kadın ve güçlü aile anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden  Başkan Muzaffer Bıyık, “Kadınlara güveniyor ve onları önemsiyoruz. Darıca’nın kadınları güçlü ve çalışkandır. Onların bizden talepleri vardı. Biz de bu talepleri yerine getirmek için kadınlara yönelik kurslar düzenliyoruz. Kadınlar bu kurslarda hem öğrenecek hem de üretecek. Bizler her zaman Darıcalı kadınlara belediye olarak destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 


KADINLAR ÜRETEREK KAZANACAK 

Giyim, Mefruşat, El Sanatları, Kalıp, İğne Oyası, Takı tasarım ve kırkyama gibi branşlarda düzenlenen eğitimlere kadınların ilgisi bir hayli fazla olurken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kadınların üreterek kazanmalarına katkı sunacaklarını belirterek “Darıca Belediyesi olarak kadınların hem meslek sahibi olması hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sertifikalı meslek edindirme kursları düzenliyoruz. İlgi duyan ve meslek edinmek isteyen herkesi bekliyoruz. Belediye olarak kadınların el emeği göz nuru ortaya çıkaracakları eserleri hem sergileyecekleri hem de satıp gelir elde edebilecekleri bir model üzerinde de çalışıyoruz” dedi. 



 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
157 Kişiye Para Cezası 157 Kişiye Para Cezası
Büyükgöz’den Gençlere Altın Öğütler Büyükgöz’den Gençlere Altın Öğütler
Biyoteknoloji Enstitüsü Açılışı Biyoteknoloji Enstitüsü Açılışı
Gebze'de Gebze'de "Radyoaktif" İbareli Kapsül Bulundu
Akıllı Otopark Vatandaşların Tercihi Oldu Akıllı Otopark Vatandaşların Tercihi Oldu
Balkonda Otururken Başına Kurşun İsabet Etti Balkonda Otururken Başına Kurşun İsabet Etti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

157 Kişiye Para Cezası
Kocaeli'de yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 157 kişiye para cezası uygulandı.

Haberi Oku