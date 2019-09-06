Kahraman Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor!

Geçtiğimiz hafta hayata veda eden Kahraman ailesinin en büyük çınarı Emine Kahraman’ın ardından Kahraman ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.



BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN ZİYARET

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik ve Semalet Güner gazetemizi ziyaret ederek kurucumuz İsmail Kahraman ve gazetemiz sahibi Yunus Kahraman’a başsağlığı diledi.

DOSTLAR ACIMIZI PAYLAŞTI

Gazetemizi ziyaret eden dostlar Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman ve Yunus Kahraman ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Gazetemizi ziyaret eden Önceki Dönem Kocaeli Milletvekilleri Cemalettin Kaflı, Eyüp Ayar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Sertan Tuncel ve Hasan Soba, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Recep Kaya, Ak Parti Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Şık, Matbacılar Derneği Başkanı Ozan İlyasoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ozan Kaya, Caner Uçum, Ufuk Özdemir, Ali Osman Erdoğan, GTO Meclis Üyesi Baran Aydın, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Mahmut Aşıkoğlu, Celil Demirci, Milli Eğitim Şube Şefi Şinasi Aydın, Yakın Takip Gazetesi Sahibi Macit Kardeş, İbrahim Kardeş, Gazeteci Engin Akçay, Paker Boya sahibi Ercan Babayiğit, Demirbaş Hırdavat Yunus Emre Demirbaş, Gökçem Yapı Hüseyin Gökçe, Gökçem Matbaa Rahmi Şen, Çalkaya Köyü Dernek Başkanı Zekeriya Alan, Espiye dernek başkan yardımcısı Mehmet Balık, Tema Elektronik Muammer Turan, Ahmet Kavlı, Kroman Çelik İlkokulu Müdürü Zihni Aydın, Avukat Halil Polat, Anadolu Sarayı sahibi Fariz Akdeniz, AK Parti Gebze Kadın Kolları Yöneticisi Nurcan Kavran, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran, İş adamı İbrahim Çiçek, AK Parti Gebze Eski ilçe yöneticileri Selim Malkoç, Köksal Tatoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Avukat Nizamettin Kaya, Muşlular Kocaeli Dernek Başkanı Kıyasettin Seçkin, Eski Kadastro Müdürü Cemal Yüzgülü, Adem Akçael, Dusader Dernek Başkanı Ramazan Seydaoğlu, Dusader yönetiminden Atakan Daştan, Ak Kar Turizm sahibi İhsan Aktaş, AK Parti Gebze İlçe Yöneticileri Murat Yelek ve Mustafa Önal, Halk Ozanı Mahmut Polat, Efendi Gürbüz, Kahraman ailesinin acısını paylaştı.