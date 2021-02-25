Kanser geçmişi olan bireyler COVID-19’a dikkat!

Kanseri atlatmış kişiler de hala risk grubunda
Bu gözlemlerin kanser hastalığını geçirmiş bireylerde hastalık aktif olmasa bile COVID-19 enfeksiyonunu daha ağır geçirebileceklerine ilişkin bulgular olduğunu söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “COVID-19 sonrası ilk 30 günlük ölüm riski, kanseri aktif olmayanda yüzde 1,6; aktif olanlarda yüzde 13,4 oranında. Bu oranları kanser bulgusu bulunmayan bireylerle kıyasladığımız zaman bu oranların daha yüksek olduğunu görüyoruz. Her ne kadar buradaki hasta sayıları düşükse de yine de kanser hastalığını geçirmiş bireylerin, hastalık aktif olmasa dahi sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılama uyarılarını daha yakın takip etmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.
AA