Kanser geçmişi olan bireyler COVID-19’a dikkat!

Pensilvanya Üniversitesi’nin yaptığı ve Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kanser hastalığını geçirmiş kişiler COVID-19 hastalığını daha ağır geçirebiliyor. Kanser hastalığı geçirmiş kişilerin sağlıklı olsalar bile yine risk grubunda olduklarına ve COVID-19 enfeksiyonunu daha ağır geçirebildiklerine dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu durumda kanser hastalığını atlatmış bireylerin sosyal mesafe, maske ve aşılama gibi uyarılara daha yoğun bir şekilde uymaları gerekiyor” dedi.

Bu araştırma kapsamında COVID-19 hastalığı saptanan 328 hastanın 67 tanesinde altta yatan kanser tanısı saptandığını, çoğunda (%80) organ kanseri öyküsü bulunduğunu ve yine çoğunda kanser hastalığının aktif olmadığının (%73) gözlendiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Aktif kanser tedavisi görmeyen 49 hastada hastaneye yatış oranı yüzde 29 olarak belirtilirken; aktif kanser tedavisi gören 18 hastada hastaneye yatış oranı yüzde 55 olarak gözlendi. Yine yoğun bakım yatış oranı aktif tedavi almayan kişilerde yüzde 12’ye yakınken; aktif tedavi alanlarda ise bu oran yüzde 26’ya ulaşıyor” dedi.

Kanseri atlatmış kişiler de hala risk grubunda

Bu gözlemlerin kanser hastalığını geçirmiş bireylerde hastalık aktif olmasa bile COVID-19 enfeksiyonunu daha ağır geçirebileceklerine ilişkin bulgular olduğunu söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “COVID-19 sonrası ilk 30 günlük ölüm riski, kanseri aktif olmayanda yüzde 1,6; aktif olanlarda yüzde 13,4 oranında. Bu oranları kanser bulgusu bulunmayan bireylerle kıyasladığımız zaman bu oranların daha yüksek olduğunu görüyoruz. Her ne kadar buradaki hasta sayıları düşükse de yine de kanser hastalığını geçirmiş bireylerin, hastalık aktif olmasa dahi sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılama uyarılarını daha yakın takip etmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

AA